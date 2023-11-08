Хотели в Европу. В Омской области поймали иностранцев, незаконно пересекших границу

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Граждане Республики Пакистан обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
Суд установил, что 14 сентября подсудимые незаконно пересекли границу пешком, действуя по предварительному сговору. Они шли из Казахстана и были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ в Исилькульском районе Омской области.
Как оказалось, пакистанцы хотели попасть в страны Евросоюза через Российскую Федерацию. Позже подсудимые полностью признали вину.
По факту произошедшего суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием наказания в колонии поселении, сообщили в пресс-службе судов Омской области.