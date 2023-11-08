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Published Сегодня, 11:23

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Хотели в Европу. В Омской области поймали иностранцев, незаконно пересекших границу

8 ноября 2023, 11:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области задержали пакистанцев, незаконно пересекших границу

Уголовное дело в отношении четырех мужчин рассмотрел Исилькульский городской суд.

Граждане Республики Пакистан обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Суд установил, что 14 сентября подсудимые незаконно пересекли границу пешком, действуя по предварительному сговору. Они шли из Казахстана и были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ в Исилькульском районе Омской области.

Как оказалось, пакистанцы хотели попасть в страны Евросоюза через Российскую Федерацию. Позже подсудимые полностью признали вину.

По факту произошедшего суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием наказания в колонии поселении, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Четыре индийца пришли пешком в Омск из Казахстана и попали под суд
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#Омск#Омская область#Заключенные#Граница#Наказание#Новости#Незаконное пересечение границы#Иностранцы#Границы#Иностранец#Анастасия Баянова#Госграницы
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