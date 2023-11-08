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иллюстрация

Еще неделя. В Омске объявили о закрытии «Чайной юрты» на «Зеленом острове»

8 ноября 2023, 09:21
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске объявили о закрытии «Чайной юрты» на «Зеленом острове»

Кафе существовало в парковой зоне на протяжении последних семи лет, а до этого находилось у Омской крепости.

С середины ноября в Омске перестает работать популярное кафе на «Зеленом острове». Речь идет про «Чайную юрту». Информация появилась в официальном сообществе заведения.

«Хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем вам за вашу поддержку и пребывание с нами все это время. Но настало время прощаться», — сообщается в посте.

У омичей остается последняя неделя, чтобы посетить кафе. В воскресенье, 12 ноября, там еще будут принимать гостей, а 13 ноября «Чайная юрта» уже не откроется. Не уточняется, по каким причинам заведение закрывается. Администрация при этом не исключает открытие кафе при других обстоятельствах.

К слову, здесь помимо чайных церемоний с вегетарианскими десертами проводились кинопоказы, концерты и другие культурные мероприятия. На «Зеленый остров» кафе перебралось в 2016 году. До этого «Чайная юрта» находилась на территории Омской крепости.

В связи с реконструкцией памятного городского объекта заведение было решено переместить в другое место. В тот год бизнес перешел в руки омичу Евгению Непшу. В начале прошлого года он пытался продать кафе за 1,4 млн рублей.

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#Общество#Город#Культура#Бизнес#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Кафе#Алина Ясинская
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