Еще неделя. В Омске объявили о закрытии «Чайной юрты» на «Зеленом острове»

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
С середины ноября в Омске перестает работать популярное кафе на «Зеленом острове». Речь идет про «Чайную юрту». Информация появилась в официальном сообществе заведения.
«Хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем вам за вашу поддержку и пребывание с нами все это время. Но настало время прощаться», — сообщается в посте.
У омичей остается последняя неделя, чтобы посетить кафе. В воскресенье, 12 ноября, там еще будут принимать гостей, а 13 ноября «Чайная юрта» уже не откроется. Не уточняется, по каким причинам заведение закрывается. Администрация при этом не исключает открытие кафе при других обстоятельствах.
К слову, здесь помимо чайных церемоний с вегетарианскими десертами проводились кинопоказы, концерты и другие культурные мероприятия. На «Зеленый остров» кафе перебралось в 2016 году. До этого «Чайная юрта» находилась на территории Омской крепости.
В связи с реконструкцией памятного городского объекта заведение было решено переместить в другое место. В тот год бизнес перешел в руки омичу Евгению Непшу. В начале прошлого года он пытался продать кафе за 1,4 млн рублей.