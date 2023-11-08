Еще неделя. В Омске объявили о закрытии «Чайной юрты» на «Зеленом острове»

У омичей остается последняя неделя, чтобы посетить кафе. В воскресенье, 12 ноября, там еще будут принимать гостей, а 13 ноября «Чайная юрта» уже не откроется. Не уточняется, по каким причинам заведение закрывается. Администрация при этом не исключает открытие кафе при других обстоятельствах.