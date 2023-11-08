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ЕР обсудила с фондом «Защитники Отечества» меры поддержки участников СВО

ЕР обсудила с фондом «Защитники Отечества» меры поддержки участников СВО

8 ноября 2023, 11:14
Фото: er.ru
Секретарь генерального совета «Единой России» и глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак провел встречу с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Речь шла о разработке законодательных инициатив по поддержке участников спецопераций и их семей.

По сообщению издания rostovgazeta.ru, в ходе встречи Андрей Турчак подчеркнул ресурсы и важность поддержки фонда «Защитники Отечества» в согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами. Он также выразил уверенность в том, что совместные действия дадут благоприятный импульс законодательной работе, включая работу над законопроектом о бесплатном проезде военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

Представитель рабочей группы по СВО и первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин рассказал о необходимости разработки законодательных проектов о государственном страховании добровольцев, о сохранении рабочих мест на государственной службе для мобилизованных и контрактников, а также о жилищных выплатах для семей погибших участников спецоперации. Это сотрудники МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Проект закона о выплатах уже прошел первое чтение и ожидает поправок от правительства. Законопроект о государственном страховании добровольцев еще не представлен на первое чтение, однако уже получил одобрение соответствующего комитета.

Кроме того, Андрей Турчак отметил активную работу группы по СВО по реабилитации и протезированию.

По словам Турчака, с последним вопросом пока ещё есть серьезные трудности, их часто приходится решать в ручном режиме, начиная с разработки и лицензирования протезов и заканчивая процессом абилитации. На данный момент этой проблемой активно занимаются около 20 различных структур.

По мнению Анны Цивилевой, необходимо сделать взаимосвязанными услуги по реабилитации, абилитации и протезированию. Она также подчеркнула, что при протезировании необходимо учитывать индивидуальные особенности, а также важно нормативно закрепить в стандартах, которые нужно разработать, перечень и объем медицинской помощи при протезировании.

По информации, размещенной на сайте ER.RU, в октябре текущего года Андрей Турчак представил президенту Российской Федерации доклад о результатах работы группы, занимающейся вопросами СВО, и новых инициативах по поддержке участников спецоперации. К ним относятся предоставление военнослужащим бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также предоставление права бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения, права членам семей погибшего участника спецоперации получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранение мобильных номеров телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствование системы перевозки маломобильных инвалидов боевых действий.

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