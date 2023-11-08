ЕР обсудила с фондом «Защитники Отечества» меры поддержки участников СВО

Представитель рабочей группы по СВО и первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин рассказал о необходимости разработки законодательных проектов о государственном страховании добровольцев, о сохранении рабочих мест на государственной службе для мобилизованных и контрактников, а также о жилищных выплатах для семей погибших участников спецоперации. Это сотрудники МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Проект закона о выплатах уже прошел первое чтение и ожидает поправок от правительства. Законопроект о государственном страховании добровольцев еще не представлен на первое чтение, однако уже получил одобрение соответствующего комитета.