ЕР обсудила с фондом «Защитники Отечества» меры поддержки участников СВО

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
По сообщению издания rostovgazeta.ru, в ходе встречи Андрей Турчак подчеркнул ресурсы и важность поддержки фонда «Защитники Отечества» в согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами. Он также выразил уверенность в том, что совместные действия дадут благоприятный импульс законодательной работе, включая работу над законопроектом о бесплатном проезде военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.
Представитель рабочей группы по СВО и первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин рассказал о необходимости разработки законодательных проектов о государственном страховании добровольцев, о сохранении рабочих мест на государственной службе для мобилизованных и контрактников, а также о жилищных выплатах для семей погибших участников спецоперации. Это сотрудники МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Проект закона о выплатах уже прошел первое чтение и ожидает поправок от правительства. Законопроект о государственном страховании добровольцев еще не представлен на первое чтение, однако уже получил одобрение соответствующего комитета.
Кроме того, Андрей Турчак отметил активную работу группы по СВО по реабилитации и протезированию.
По словам Турчака, с последним вопросом пока ещё есть серьезные трудности, их часто приходится решать в ручном режиме, начиная с разработки и лицензирования протезов и заканчивая процессом абилитации. На данный момент этой проблемой активно занимаются около 20 различных структур.
По мнению Анны Цивилевой, необходимо сделать взаимосвязанными услуги по реабилитации, абилитации и протезированию. Она также подчеркнула, что при протезировании необходимо учитывать индивидуальные особенности, а также важно нормативно закрепить в стандартах, которые нужно разработать, перечень и объем медицинской помощи при протезировании.
По информации, размещенной на сайте ER.RU, в октябре текущего года Андрей Турчак представил президенту Российской Федерации доклад о результатах работы группы, занимающейся вопросами СВО, и новых инициативах по поддержке участников спецоперации. К ним относятся предоставление военнослужащим бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также предоставление права бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения, права членам семей погибшего участника спецоперации получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранение мобильных номеров телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствование системы перевозки маломобильных инвалидов боевых действий.