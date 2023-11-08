Эксперт: Энергия от кофе — это энергия в долг

Если человек осознал, что у него есть зависимость от кофе, рекомендуется отказаться от его употребления. Синдром отмены продлится меньше, чем при отказе от курения. Основные проявления отказа от кофе будут ощущаться около недели, после чего еще две-три недели может сохраняться дисбаланс.