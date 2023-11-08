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Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Эксперт: Энергия от кофе — это энергия в долг

8 ноября 2023, 15:49
По мнению врача Василия Шурова, кофе может вызывать зависимость и приводить к проблемам со здоровьем. Регулярное употребление нескольких чашек кофе в день может сделать человека зависимым от этого напитка.

При отказе от кофе у человека, страдающего зависимостью, могут возникнуть астения и депрессия. Зависимость от кофе включена в Международную классификацию болезней, рассказал эксперт Общественной службе новостей. Человек с такой зависимостью не может функционировать без употребления кофе и кофеина.

Регулярное употребление кофе также может вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой и желудком. Человеку с зависимостью от кофе может быть выявлена гипертония, нарушение сердечного ритма и эрозия в желудке, которая в конечном итоге может привести к язвенной болезни.

Кофеин в составе энергетических напитков является особенно опасным, подчеркнул врач. От их употребления можно развить психоз с дереализацией и галлюцинациями.

Если человек осознал, что у него есть зависимость от кофе, рекомендуется отказаться от его употребления. Синдром отмены продлится меньше, чем при отказе от курения. Основные проявления отказа от кофе будут ощущаться около недели, после чего еще две-три недели может сохраняться дисбаланс.

Вместо кофе можно пить чай или отвары целебных трав, такие как эхинацея и женьшень. Это поможет смягчить неприятные состояния в период отказа от кофе.

Важно осознать, что зависимость от кофе является негативной, поскольку человек уже не контролирует свои действия. Поэтому, когда осознание приходит, рекомендуется просто бросить употребление кофе, отметил эксперт. Если симптомы становятся невыносимыми, можно использовать лекарства без похода к врачу.

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