Эффективность вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Инну Должикову, заведующую лабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, одного из разработчиков вакцины.
Она также отметила, что хотя уровень защиты от инфекции может меняться из-за появления новых штаммов вируса, «Спутник V» все еще обеспечивает надежную защиту от смертельных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализации на уровне более 80%, пишет RT. Это означает, что препарат по-прежнему эффективно защищает вакцинированных людей.