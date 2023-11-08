Эффективность вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%

Она также отметила, что хотя уровень защиты от инфекции может меняться из-за появления новых штаммов вируса, «Спутник V» все еще обеспечивает надежную защиту от смертельных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализации на уровне более 80%, пишет RT. Это означает, что препарат по-прежнему эффективно защищает вакцинированных людей.