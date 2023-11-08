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Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Эффективность вакцины «Спутник V» против летальных случаев составила 90%

8 ноября 2023, 17:07
Эффективность вакцины «Спутник V» против смертельных исходов от COVID-19 составила 90%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Инну Должикову, заведующую лабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, одного из разработчиков вакцины.

Она также отметила, что хотя уровень защиты от инфекции может меняться из-за появления новых штаммов вируса, «Спутник V» все еще обеспечивает надежную защиту от смертельных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализации на уровне более 80%, пишет RT. Это означает, что препарат по-прежнему эффективно защищает вакцинированных людей.

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