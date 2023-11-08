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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

иллюстрация

Для людей простых. В Омске на месте закрытого ресторана появился новый рынок

8 ноября 2023, 08:02
Фото: Город55
иллюстрация

На омском Левобережье на месте закрытого ресторана оборудовали рынок

Застройщик полностью переделал здание под новую идею.

Стало известно, что в Кировском округе появился новый рынок. Для этого не нужно было вырубать лес или выполнять другие работы по «расчистке» территории. Подробности сообщили в пресс-центре администрации Омска.

Рынок появился по улице 60 лет Победы, 16. Раньше здесь располагался ресторан, но после его закрытия департамент архитектуры и градостроительства одобрил работы по переоборудованию здания.

Теперь же работники администрации выдали разрешение на ввод в эксплуатацию рынка. Проект по реконструкции реализовывал застройщик А. Шестаков. В общей сложности он переоборудовал помещение площадью 3466 кв м. Это здание переменной этажности, добавили в мэрии.

Ранее Город55 писал о закрытии дорого ресторана в центре Омска, а также сигарного клуба.

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#Общество#Город#Бизнес#Омск#Омская область#Реконструкция#Ресторан#Рынок#Новости#Департамент архитектуры#Алина Ясинская
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