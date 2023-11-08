Для людей простых. В Омске на месте закрытого ресторана появился новый рынок

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Стало известно, что в Кировском округе появился новый рынок. Для этого не нужно было вырубать лес или выполнять другие работы по «расчистке» территории. Подробности сообщили в пресс-центре администрации Омска.
Рынок появился по улице 60 лет Победы, 16. Раньше здесь располагался ресторан, но после его закрытия департамент архитектуры и градостроительства одобрил работы по переоборудованию здания.
Теперь же работники администрации выдали разрешение на ввод в эксплуатацию рынка. Проект по реконструкции реализовывал застройщик А. Шестаков. В общей сложности он переоборудовал помещение площадью 3466 кв м. Это здание переменной этажности, добавили в мэрии.
Ранее Город55 писал о закрытии дорого ресторана в центре Омска, а также сигарного клуба.