Диетолог рекомендовала начать покупки к Новому году уже сегодня

Об этом в интервью News рассказала диетолог Наталья Круглова, которая рекомендовала уже сейчас начинать покупать консервы: из овощей, фруктов, рыбы, мяса, а еще красную и черную икру. Эксперт указала, что подобные продукты не могут испортиться, так же, как алкоголь, фруктовые напитки с большим сроком хранения, шоколадные изделия, некоторые сорта сыра, фрукты и овощи в заморозке.