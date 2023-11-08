Диетолог рекомендовала начать покупки к Новому году уже сегодня

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Об этом в интервью News рассказала диетолог Наталья Круглова, которая рекомендовала уже сейчас начинать покупать консервы: из овощей, фруктов, рыбы, мяса, а еще красную и черную икру. Эксперт указала, что подобные продукты не могут испортиться, так же, как алкоголь, фруктовые напитки с большим сроком хранения, шоколадные изделия, некоторые сорта сыра, фрукты и овощи в заморозке.
Также диетолог Круглова отметила: уже сейчас можно делать запасы мяса и рыбы для праздничного меню, но только, если храниться они будут в замороженном состоянии — тогда их возможно использовать через два-три месяца.