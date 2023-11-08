«Чай с бутербродом»: что это за синдром и кто подвержен его развитию?

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Доктор Оксана Драпкина, врач общей практики объясняет, как проявляется этот синдром и какие риски он несет.
Чаще всего этот синдром затрагивает пожилых людей, которые, возможно, не могут или не хотят готовить полноценные блюда. В результате их рацион состоит из готовых продуктов, таких как бутерброды, крекеры и чай. Это может привести к недостатку необходимых питательных веществ, таких как белок, витамины и минералы.
Со временем такое пищевое поведение может негативно сказаться на самочувствии и здоровье человека. Может возникнуть потеря веса, постоянная слабость и даже обмороки. Это может привести к ослаблению иммунитета, замедленному заживлению ран и ослаблению костей. В случаях снижения функции почек это может даже вызвать опасное для жизни состояние, такое как гипонатриемия. Все это подчеркивает важность правильного питания и получения необходимых питательных веществ.