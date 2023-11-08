«Чай с бутербродом»: что это за синдром и кто подвержен его развитию?

Медики используют термин «чай с бутербродом» для описания неправильного пищевого поведения у пациентов. Вместо переедания, это скорее привычка быстро выпить чай с высококалорийными закусками после еды, пишет Pravda.Ru.