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«Чай с бутербродом»: что это за синдром и кто подвержен его развитию?

8 ноября 2023, 10:00
Медики используют термин «чай с бутербродом» для описания неправильного пищевого поведения у пациентов. Вместо переедания, это скорее привычка быстро выпить чай с высококалорийными закусками после еды, пишет Pravda.Ru.

Доктор Оксана Драпкина, врач общей практики объясняет, как проявляется этот синдром и какие риски он несет.

Чаще всего этот синдром затрагивает пожилых людей, которые, возможно, не могут или не хотят готовить полноценные блюда. В результате их рацион состоит из готовых продуктов, таких как бутерброды, крекеры и чай. Это может привести к недостатку необходимых питательных веществ, таких как белок, витамины и минералы.

Со временем такое пищевое поведение может негативно сказаться на самочувствии и здоровье человека. Может возникнуть потеря веса, постоянная слабость и даже обмороки. Это может привести к ослаблению иммунитета, замедленному заживлению ран и ослаблению костей. В случаях снижения функции почек это может даже вызвать опасное для жизни состояние, такое как гипонатриемия. Все это подчеркивает важность правильного питания и получения необходимых питательных веществ.

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