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АЭВТ предлагает объединить черные списки авиакомпаний и расширить список нарушений

8 ноября 2023, 08:02
Ассоциация владельцев самолетов (АВС) предложила объединить списки нежелательных пассажиров всех авиакомпаний и расширить перечень запрещенных действий, за которые людей будут ограничивать в праве на посадку в самолет.

С такой идеей АВС обратилась в Министерство транспорта, пишет ФедералПресс.

На данный момент каждый авиаперевозчик имеет свой индивидуальный список пассажиров, которым запрещено использовать авиаперевозки. Эти списки обновляются ежегодно.

АВС предложила объединить эти списки всех авиакомпаний, увеличить срок их актуальности с одного года до трех лет, то есть заносить в них информацию о нежелательных пассажирах за последние три года, а также предоставить доступ к этому документу туроператорам.

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