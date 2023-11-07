Златан, Радомира и Ранетка. Какие необычные имена давали омичи детям

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
На информационно-аналитическом портале ЗАГСа опубликовали самые редкие и самые популярные имена, которые омичи давали новорожденным с начала года.
Так, девочек называли именами Ализия, Александрия, Рамиля, Радомира, Ранетка, а мальчиков — Серкам, Арам, Златан, Аязхан, Виктор-Махаммад.
Чаще всего сыновьям в Омской области давали имена Артем, Александр, Михаил, Матвей, Максим, а дочерям — София, Мария, Ева, Анна, Виктория.
Ранее в ЗАГСе опубликовали статистику рождаемости и смертности. В регионе за девять месяцев появились на свет 11696 малышей. За этот период в ЗАГСах зарегистрировали 17840 смертей.