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Златан, Радомира и Ранетка. Какие необычные имена давали омичи детям

7 ноября 2023, 03:28
Фото: 1MI
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В ЗАГСе рассказали, какими редкими именами омичи называют новорожденных

При этом самое популярное имя для девочек — София. Так в Омской области назвали 268 дочерей. Сыновьям чаще давали имя Артем. С начала года в регионе так назвали 310 мальчиков.

На информационно-аналитическом портале ЗАГСа опубликовали самые редкие и самые популярные имена, которые омичи давали новорожденным с начала года.

Так, девочек называли именами Ализия, Александрия, Рамиля, Радомира, Ранетка, а мальчиков — Серкам, Арам, Златан, Аязхан, Виктор-Махаммад.

Чаще всего сыновьям в Омской области давали имена Артем, Александр, Михаил, Матвей, Максим, а дочерям — София, Мария, Ева, Анна, Виктория.

Ранее в ЗАГСе опубликовали статистику рождаемости и смертности. В регионе за девять месяцев появились на свет 11696 малышей. За этот период в ЗАГСах зарегистрировали 17840 смертей.

В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость
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#Общество#Омск#Дети#Смертность#Рождаемость#Евгений Игишев#Имена#Редкие имена
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