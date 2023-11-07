Златан, Радомира и Ранетка. Какие необычные имена давали омичи детям

В ЗАГСе рассказали, какими редкими именами омичи называют новорожденных

При этом самое популярное имя для девочек — София. Так в Омской области назвали 268 дочерей. Сыновьям чаще давали имя Артем. С начала года в регионе так назвали 310 мальчиков.