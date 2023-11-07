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Дом, хозпостройки и автомобиль выгорели дотла

Житель Омской области серьезно обгорел, пытаясь спасти свой дом и автомобиль от огня

7 ноября 2023, 08:55
Фото: Город55
Дом, хозпостройки и автомобиль выгорели дотла

Житель Омской области спасал свой дом и автомобиль и получил страшные ожоги

Мужчину госпитализировали со страшными ожогами на площади до 50% тела.

В Тарском районе Омской области силовики и эксперты инициировали проверку из-за пожара в селе Заливино, в котором серьезно пострадал 52-летний мужчина.

Все произошло около 20:40 в воскресенье, 5 ноября. Загорелся одноэтажный частный дом, после чего огонь перекинулся на хозпостройки и автомобиль ВАЗ-2107.

«При пожаре серьезно обгорел хозяин дома, который пытался спасти свое имущество. Мужчину госпитализировали в ЦРБ с ожогами головы, лица, шеи, рук и ног на площади от 45 до 50 процентов тела. Также у пострадавшего диагностирован сильнейший травматический шок», — пояснили Городу55 источник в экстренных службах.

В результате пожара дом, баня и автомобиль выгорели практически дотла. Предварительной причиной пожара, по заключению экспертов, стало замыкание электропроводки на веранде дома.

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