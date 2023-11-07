«Заплатить улыбкой». В Омске появились полторы тысячи биометрических терминалов

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В последние недели в разных торговых точках Омска появляется все больше биометрических терминалов. Через них по-прежнему можно расплатиться классической банковской картой, но можно заплатить совершенно по-новому — просто посмотрев в камеру.
— Биометрические терминалы мы начали устанавливать в октябре, — рассказала Городу55 управляющий Омским отделением Сбербанка Наталия Корнева. — На сегодняшний день их 1622…
По словам Корневой, чтобы получить возможность «платить улыбкой», нужно пройти визуальную идентификацию в специальном интернет-приложении. Однако пока омичи пользуются этой услугой не слишком часто, предпочитая более консервативные способы оплаты.