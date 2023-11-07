Возникший в России дефицит иван-чая пока не дошел до Омска

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:54
В России может возникнуть дефицит иван-чая. По информации Mash, причиной стал высокий спрос — по сравнению с прошлым годом он вырос на рекордные 200%. Союз производителей иван-чая объясняет нехватку продукта на внутреннем рынке повышенным интересом со стороны Китая. Раньше КНР запрашивала пару поставок напитка в год, а сейчас — уже пять. Кроме того, российским продуктом заинтересовались и страны Африки, ведутся переговоры с крупным дистрибьютором.
При этом иван-чай традиционно производится в небольших количествах — это дикорос, который собирают вручную. Особой популярностью пользуется сибирский иван-чай. Он даже является своеобразной визитной карточкой Омской области и недавно вошел в гид «Добро пожаловать в Омск». Авторы проекта рекомендуют приобрести местный иван-чай в качестве сувенира.
В Омской области крупнейшие кипрейные поля расположены в Муромцевском районе, в частности, иван-чай собирают возле деревни Окунево. В целом в регионе есть несколько производителей чайного напитка — как мелких предпринимателей, так и более крупных мануфактур. Омичи и гости Прииртышья по-прежнему могут приобрести их продукцию в местных магазинах и лавках — здесь возникшего в стране дефицита пока не наблюдается.