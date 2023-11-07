Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Возникший в России дефицит иван-чая пока не дошел до Омска

Возникший в России дефицит иван-чая пока не дошел до Омска

7 ноября 2023, 07:51
Фото: 1MI
Жители и гости Прииртышья по-прежнему могут найти продукт на полках местных магазинов.

В России может возникнуть дефицит иван-чая. По информации Mash, причиной стал высокий спрос — по сравнению с прошлым годом он вырос на рекордные 200%. Союз производителей иван-чая объясняет нехватку продукта на внутреннем рынке повышенным интересом со стороны Китая. Раньше КНР запрашивала пару поставок напитка в год, а сейчас — уже пять. Кроме того, российским продуктом заинтересовались и страны Африки, ведутся переговоры с крупным дистрибьютором.

При этом иван-чай традиционно производится в небольших количествах — это дикорос, который собирают вручную. Особой популярностью пользуется сибирский иван-чай. Он даже является своеобразной визитной карточкой Омской области и недавно вошел в гид «Добро пожаловать в Омск». Авторы проекта рекомендуют приобрести местный иван-чай в качестве сувенира.

В Омской области крупнейшие кипрейные поля расположены в Муромцевском районе, в частности, иван-чай собирают возле деревни Окунево. В целом в регионе есть несколько производителей чайного напитка — как мелких предпринимателей, так и более крупных мануфактур. Омичи и гости Прииртышья по-прежнему могут приобрести их продукцию в местных магазинах и лавках — здесь возникшего в стране дефицита пока не наблюдается.

«Гигарама» выпустила интерактивный гид по Омску
Узнать подробнее
#Общество#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
Сегодня, 05:58
Пошла за сладостями в магазин и не вернулась. В Омске ищут 14-летнюю девочку
Сегодня, 05:28
По миллиону за здание. В Омской области учебные заведения разберут на стройматериалы
Сегодня, 05:28
Топ арбитража. «Транснефть — Западная Сибирь», загрязнение почвы, банкротства и долги
Сегодня, 07:32
Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам
Вчера, 17:15
В Омске «Новые люди» внесли законопроект о защите деревьев от вырубки
Сегодня, 09:50