Возникший в России дефицит иван-чая пока не дошел до Омска

В России может возникнуть дефицит иван-чая. По информации Mash, причиной стал высокий спрос — по сравнению с прошлым годом он вырос на рекордные 200%. Союз производителей иван-чая объясняет нехватку продукта на внутреннем рынке повышенным интересом со стороны Китая. Раньше КНР запрашивала пару поставок напитка в год, а сейчас — уже пять. Кроме того, российским продуктом заинтересовались и страны Африки, ведутся переговоры с крупным дистрибьютором.