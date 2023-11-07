Валерий Лимаренко и чемпионы мира открыли новый центр единоборств на Сахалине

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
На торжественном открытии нового спорткомплекса выступил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Вместе с ним в церемонии приняли участие титулованные боксеры Денис Лебедев, Зураб Фароян и Олег Саитов, а также чемпион мира по панкратиону Евгений Лотин. Открывая центр единоборств, глава региона напомнил: спорт воспитывает патриотов.
«Друзья, поздравляю вам с этим знаковым для всего региона событием. Президент России Владимир Путин назвал нашей главной национальной идеей патриотизм. Считаю, что спорт пробуждает в сердцах людей гордость и переживание за свою Родину. Наши спортивные победы, как, впрочем, и неудачи, объединяют и мобилизуют нас ничуть не меньше, чем все остальные достижения. Уверен, в стенах этого центра вырастут настоящие патриоты — звезды спорта, которые прославят наш регион далеко за его пределами. Желаю всем удачи и больших спортивных достижений. Совсем недавно мы отмечали День народного единства. Открытие центра единоборств стало продолжением этого праздника, потому что спорт действительно объединяет», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Центр единоборств в Южно-Сахалинске начали возводить в 2019 году. Здание площадью свыше 5 тысяч метров и высотой в 3 этажа станет тренировочной базой для нескольких видов спорта. Здесь будут проводить тренировки и спарринги, а также турниры. Снаряжение для учреждения уже закупили: атлетам предоставят ринги, боксерские груши и различные тренажеры. Центр будет доступен не только спортсменам, но и всем желающим посещать дополнительные тренировки.
«Молодежь — это будущее нашего государства. Если она будет сильной, значит, и государство будет сильным. Поэтому призываю всех родителей приводить сюда своих детей. Спорт —это не только высокие достижения, но и воспитание характера, возможность учиться и преодолевать трудности. Большое спасибо всем, кто приложил усилия для открытия этого центра», — обратился к участникам церемонии открытия чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Денис Лебедев.
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов напомнил: изначально проект разрабатывали как центр бокса. Но с учетом того, что на Сахалине представлены многие виды единоборств, решено было создать комплексное учреждение.
«Теперь у нас появился большой спортивный комплекс, где будут проходить тренировки сразу по шести дисциплинам. Уверен, центр единоборств будет служить долго, а наша молодежь будет крепкой и сильной. Очень важно, что центр появился именно в этой части Южно-Сахалинска, поскольку здесь мало спортивных объектов. Он принесет огромную пользу. Поздравляю всех с этим большим событием», — поделился Олег Саитов.
В новом центре уделили внимание восстановлению и реабилитации спортсменов. Для них обустроили комнаты сухого пара и медицинские кабинеты. При оснащении учитывали пожелания тренеров и спортсменов. По предложению губернатора Сахалинской области будущие воспитанники и наставники осмотрели центр единоборств до сдачи в эксплуатацию и высказали свои предложения.
«По роду своей деятельности мне приходилось бывать во многих городах мира и посещать различные спортивные комплексы. Хочу отметить, что оснащение нашего нового центра единоборств выполнено на самом высоком уровне. Здесь вполне можно готовиться к мировым соревнованиям, проводить масштабные чемпионаты. За наших тренеров и спортсменов остается только порадоваться. Поздравляю ребят и желаю больших побед», — рассказал чемпион мира по панкратиону Евгений Лотин.
Церемония открытия комплекса собрала более 600 зрителей. На мероприятии прошли первые поединки и показательные выступления бойцов. Кроме того, сахалинских атлетов Семена Губайдулина и Сон Чен Су наградили почетными знаками «Мастер спорта России».
Сахалинская область сегодня является лидером по доле населения, которое систематически занимается спортом. Кроме того, островной регион входит в топ-30 по строительству спортивных объектов. За последние 5 лет на Сахалине и Курилах построили и запустили лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», стадион в Томари, хоккейный корт в Курильске, универсальный тренировочный спортивный комплекс с ледовой ареной СШ «Кристалл», комплекс «Аква Сити», ФОК с бассейном в Северо-Курильске, стадион и ФОК в Горнозаводске, спортзал в Шахтерске, трамплин К-40 в Углегорске, ФОКи открытого типа в Быкове, Долинске, Смирных, Тымовском, стадион в Поронайске, ФОК в Холмске, хоккейный корт в Костромском, лыжероллерную трассу в селе Восток, ФОК с бассейном в Аниве, спорткомплекс в Ильинском. Также правительство Сахалинской области приобрело учебно-тренировочный центр «Восток».