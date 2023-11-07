В Омской области водитель микроавтобуса сбил школьницу и отвез ее в больницу

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В воскресенье вечером, 5 ноября, в Черлакском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как рассказали в полиции, неизвестный мужчина привез 14-летнюю школьницу в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя. 47-летний мужчина за рулем микроавтобуса сбил девочку недалеко от села Соляное. После ДТП водитель отвез ребенка в больницу. В настоящее время школьница госпитализирована.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске в авариях пострадали 10-летняя девочка и младенец, которому нет и года. ДТП произошли утром 7 ноября.