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Published Сегодня, 07:59

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В Омской области водитель микроавтобуса сбил школьницу и отвез ее в больницу

7 ноября 2023, 07:59
Фото: 1MI
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ДТП произошло в Черлакском районе.

В воскресенье вечером, 5 ноября, в Черлакском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как рассказали в полиции, неизвестный мужчина привез 14-летнюю школьницу в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя. 47-летний мужчина за рулем микроавтобуса сбил девочку недалеко от села Соляное. После ДТП водитель отвез ребенка в больницу. В настоящее время школьница госпитализирована.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске в авариях пострадали 10-летняя девочка и младенец, которому нет и года. ДТП произошли утром 7 ноября.

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#Происшествия#Авария#Дети#Госпитализация#Черлакский район#Евгений Игишев
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