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В Омске «Новые люди» внесли законопроект о защите деревьев от вырубки

В Омске «Новые люди» внесли законопроект о защите деревьев от вырубки

7 ноября 2023, 09:50
Фото: пресс-служба партии "Новые люди"
Пересчитать все деревья и публично обсуждать все вопросы, связанные с вырубкой, — такой законопроект внесла в Заксобрание Омской области фракция «Новые люди». Она предложила сделать публичной работу так называемой «зелёной комиссии». Этот орган принимает решения, касающиеся зелёных насаждений.

В состав комиссии сейчас входят только представители администрации. «Новые люди» предложили включить в её состав общественников и депутатов, а все решения публиковать в открытом доступе.

Кроме того, законопроект, подразумевает, что все городские деревья возьмут на учёт и заранее продумают механизмы компенсационных высадок, если старые растения не удастся сохранить.

«Мы хотим остановить бардак, который творится в Омской области в плане вырубки деревьев и кустарников. Такие решения должны принимать не только представители местной администрации, но и общественники вместе с депутатами, которые представляют интересы жителей района. Это процесс должен стать чётко регламентированным, понятным и прозрачным для всех желающих», — говорит руководитель фракции «Новые люди» в омском Заксобрании Илья Смирнов.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Заксобрание Омской области рассмотрит законопроект «Новых людей» уже в ноябре.

Благоустройство и сохранение зелёных легких Омска — одно из главных направлений работы «Новых людей». Этим летом они провели экологическую акцию, во время которой собрали макулатуру от жителей Омска и старую документацию от представителей областных министерств. На вырученные от сданной бумаги средства закупили саженцы яблонь, которые высадили на Зелёном острове.

На федеральном уровне вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков разработал законопроект, который обяжет высаживать вдвое больше деревьев взамен вырубаемых во всех регионах России. Компенсационное озеленение должно быть обязательным вне зависимости от того, в чьей собственности находится пострадавший участок.

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