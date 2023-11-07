В Омске «Новые люди» внесли законопроект о защите деревьев от вырубки

«Мы хотим остановить бардак, который творится в Омской области в плане вырубки деревьев и кустарников. Такие решения должны принимать не только представители местной администрации, но и общественники вместе с депутатами, которые представляют интересы жителей района. Это процесс должен стать чётко регламентированным, понятным и прозрачным для всех желающих», — говорит руководитель фракции «Новые люди» в омском Заксобрании Илья Смирнов.