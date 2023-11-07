В Омске на стройке «Дома на Луговой» погиб 57-летний каменщик

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах несчастного случая на стройке «Дома на Луговой», что находится по соседству с улицей Сухой проезд.
«Предварительно, еще днем 31 октября на строительной площадке во время работ с 6-го этажа новостройки упал каменщик», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
При падении мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте ЧП. Известно, что он трудился на индивидуального предпринимателя, который выполнял подрядные работы на объекте.
Согласно открытым данным, застройщиком жилищного комплекса «Дом на Луговой» выступало ООО «Гранд Бизнес Групп», которое в мае текущего года было признано банкротом. Теперь достройкой дома занимается ТСЖ.