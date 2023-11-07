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Работник сорвался с высоты и погиб

В Омске на стройке «Дома на Луговой» погиб 57-летний каменщик

7 ноября 2023, 07:33
Фото: 1MI
Работник сорвался с высоты и погиб

В Омске 57-летний каменщик сорвался с высоты 6-го этажа и погиб

Мужчина упал с высоты и от травм скончался на месте происшествия.

В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах несчастного случая на стройке «Дома на Луговой», что находится по соседству с улицей Сухой проезд.

«Предварительно, еще днем 31 октября на строительной площадке во время работ с 6-го этажа новостройки упал каменщик», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

При падении мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте ЧП. Известно, что он трудился на индивидуального предпринимателя, который выполнял подрядные работы на объекте.

Согласно открытым данным, застройщиком жилищного комплекса «Дом на Луговой» выступало ООО «Гранд Бизнес Групп», которое в мае текущего года было признано банкротом. Теперь достройкой дома занимается ТСЖ.

В Омской области работник завода упал с высоты и получил серьезные травмы
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