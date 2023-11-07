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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

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В Омске мусоросортировочные комплексы приведут в порядок по решению суда

7 ноября 2023, 06:02
Фото: Midjourney
Иллюстрация
В феврале объекты проверили и нашли нарушения на площадках для хранения отходов.

В Омске приведут в порядок мусоросортировочные комплексы в Кировском и Ленинском округах по решению суда, сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

В феврале межрайонная природоохранная прокуратура проверила объекты и нашла нарушения. Мусор на территории комплексов хранился на площадках без твердого покрытия, поверхность была не защищена от осадков и ветра, отсутствовала ливневая канализация.

В связи с нарушениями прокуратура обратилась в суд с иском к регоператору. Требования были полностью удовлетворены.

«Вопрос фактического исполнения решения и устранения нарушений находится на контроле в Омской межрайонной природоохранной прокуратуре», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в конце октября в Омской области назначили нового межрайонного природоохранного прокурора. Должность занял Артем Шельманов.

Выбросы, мусор и леса. Кто стал новым межрайонным природоохранным прокурором в Омске
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#Омск#Суд#Решение суда#Законодательство#Отходы#Площадка#Евгений Игишев#Обращение с ТКО#Окружающая среда
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