В Омске мусоросортировочные комплексы приведут в порядок по решению суда

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
В Омске приведут в порядок мусоросортировочные комплексы в Кировском и Ленинском округах по решению суда, сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
В феврале межрайонная природоохранная прокуратура проверила объекты и нашла нарушения. Мусор на территории комплексов хранился на площадках без твердого покрытия, поверхность была не защищена от осадков и ветра, отсутствовала ливневая канализация.
В связи с нарушениями прокуратура обратилась в суд с иском к регоператору. Требования были полностью удовлетворены.
«Вопрос фактического исполнения решения и устранения нарушений находится на контроле в Омской межрайонной природоохранной прокуратуре», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что в конце октября в Омской области назначили нового межрайонного природоохранного прокурора. Должность занял Артем Шельманов.