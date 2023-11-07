В Москве пройдет первый форум, посвященный борьбе с фейками

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Как сообщили в АНО «Диалог Регионы», на начало ноября 2023 года в российском сегменте интернета было обнаружено более 11 миллионов копий фейков. Ожидается, что количество недостоверных сообщений вырастет в 10 раз за три года.
Основные темы, которые будут рассматриваться в рамках деловой программы предстоящего форума, включают в себя воздействие недостоверной информации на разные сферы жизни общества, обеспечение информационных противодействий, формирование рынка фактчекинга и действия по борьбе с дипфейками. Кроме того, на форуме ожидается участие международных гостей.
Тихон Макаров, советник генерального директора АНО «Диалог Регионы», подчеркнул, что динамика роста фейков весьма высокая и их влияние на общество постоянно увеличивается, однако четкого пути по борьбе с этой угрозой пока нет.
Форум будет проводиться в закрытом формате, ориентированном на экспертное сообщество, чтобы создать «фабрику мыслей» с участием федеральных органов власти, СМИ, бизнес-сообщества и профильных специалистов.
Представители организации сообщили, что в большинстве случаев жертвами недостоверных сообщений и материалов становятся люди старше 40 лет с высшим или средним образованием. Люди с высшим образованием отмечают, что встречают фейки чаще. Кроме того, на 10% чаще сталкиваются с непроверенной информацией мужчины.
АНО «Диалог Регионы» также подчеркнула, что в топ-5 тем в 2023 году по количеству уникальных кейсов вошли темы, касающиеся СВО и мобилизации, политической сферы, социально значимых происшествий, здравоохранения, промышленной сферы. 90% просмотров фейков приходится на сообщения из этих областей.