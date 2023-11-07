Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

В Москве пройдет первый форум, посвященный борьбе с фейками

В Москве пройдет первый форум, посвященный борьбе с фейками

7 ноября 2023, 17:24
Фото: piqsels.com
Эксперты соберутся на форуме «Диалог о фейках», организованном АНО «Диалог Регионы» в Москве, чтобы обсудить воздействие фейков на все сферы общества. Это мероприятие запланировано на 22 ноября.

Как сообщили в АНО «Диалог Регионы», на начало ноября 2023 года в российском сегменте интернета было обнаружено более 11 миллионов копий фейков. Ожидается, что количество недостоверных сообщений вырастет в 10 раз за три года.

Основные темы, которые будут рассматриваться в рамках деловой программы предстоящего форума, включают в себя воздействие недостоверной информации на разные сферы жизни общества, обеспечение информационных противодействий, формирование рынка фактчекинга и действия по борьбе с дипфейками. Кроме того, на форуме ожидается участие международных гостей.

Тихон Макаров, советник генерального директора АНО «Диалог Регионы», подчеркнул, что динамика роста фейков весьма высокая и их влияние на общество постоянно увеличивается, однако четкого пути по борьбе с этой угрозой пока нет.

Форум будет проводиться в закрытом формате, ориентированном на экспертное сообщество, чтобы создать «фабрику мыслей» с участием федеральных органов власти, СМИ, бизнес-сообщества и профильных специалистов.

Представители организации сообщили, что в большинстве случаев жертвами недостоверных сообщений и материалов становятся люди старше 40 лет с высшим или средним образованием. Люди с высшим образованием отмечают, что встречают фейки чаще. Кроме того, на 10% чаще сталкиваются с непроверенной информацией мужчины.

АНО «Диалог Регионы» также подчеркнула, что в топ-5 тем в 2023 году по количеству уникальных кейсов вошли темы, касающиеся СВО и мобилизации, политической сферы, социально значимых происшествий, здравоохранения, промышленной сферы. 90% просмотров фейков приходится на сообщения из этих областей.

Подпишитесь
Бесконечная война
Сегодня, 10:35
Снимался в рекламе. У истфака омского госуниверситета появился новый декан
Сегодня, 10:19
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
Сегодня, 05:58
Топ арбитража. «Транснефть — Западная Сибирь», загрязнение почвы, банкротства и долги
Сегодня, 07:32
Договор на 20 лет. Минприроды нашло арендатора для акватории в Советском округе Омска
Сегодня, 08:05
Читать по паспорту. В омских библиотеках все еще хранятся книги писателей-иноагентов
Сегодня, 10:08