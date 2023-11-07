В Москве пройдет первый форум, посвященный борьбе с фейками

Представители организации сообщили, что в большинстве случаев жертвами недостоверных сообщений и материалов становятся люди старше 40 лет с высшим или средним образованием. Люди с высшим образованием отмечают, что встречают фейки чаще. Кроме того, на 10% чаще сталкиваются с непроверенной информацией мужчины.