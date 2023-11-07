Тушили окурки об детей. Юрист рассказал о посещении Большеуковского дома детства

Так, например, одну из воспитанниц бывшая завуч дергала за волосы, мальчика — за уши, иногда до крови и сильных ран, и это из-за того, что он не пошел в баню, а был в библиотеке. Более того, другого воспитанника систематически избивал директор детдома: он загонял мальчика в спорт зал, надевал перчатки и избивал его как грушу. После избиения ребенок не получал медицинскую помощь, так как после этого могло последовать куда более ужасное наказание — психушка.