Тушили окурки об детей. Юрист рассказал о посещении Большеуковского дома детства

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По словам Сорокина, поездка в детский дом оставила сильное впечатление. Сильное настолько, что для ее подробного описания юристу понадобилось долго собираться с мыслями.
Собеседниками Никиты Сорокина стали бывшие воспитанники детдома, которые во всех подробностях рассказали, что им пришлось пережить в его стенах. Они говорили о жестокости воспитателей, о насилии со стороны сверстников, о дедовщине, которую допускали и поощряли сами работники учреждения.
Так, например, одну из воспитанниц бывшая завуч дергала за волосы, мальчика — за уши, иногда до крови и сильных ран, и это из-за того, что он не пошел в баню, а был в библиотеке. Более того, другого воспитанника систематически избивал директор детдома: он загонял мальчика в спорт зал, надевал перчатки и избивал его как грушу. После избиения ребенок не получал медицинскую помощь, так как после этого могло последовать куда более ужасное наказание — психушка.
Все детдомовцы рассказывают, что помещение в психбольницу было наказанием за проступки. В медицинском учреждении подписывали согласие на госпитализацию, так как отказ было писать опасно, из-за него оставляли в больнице на более долгий срок. После нескольких недель уколов, как воспитанники рассказали юристу, они приезжали обратно в интернат в состоянии овощей.
«По утверждению некоторых детей, одна из воспитанниц часто попадала в психушку и однажды организм просто не выдержал, и девочка умерла на глазах своих друзей, после того как в очередной раз вернулась из психушки. Еще одна девочка рассказала, что воспитатель Аслан заводил ее в учительскую и раздевал до нижнего белья и обещал снять на видео это раздевание и показать другим детям, если она не будет его слушаться», — написал Никита Сорокин.
Среди жестоких воспитателей дети в один голос называют имя того, которого они боялись дольше всего за его чрезмерную жестокость. По словам многих воспитанников, более жесткого человека чем, Аслан Абдурашидович в интернате не было. Дети вспоминают его с ужасом, и даже после выпуска из детдома боятся говорить о нем.
Как оказалось, у него были свои методы воспитания детей: он тушил окурки детям об спину, окунал головой в унитаз, приказывал стоять всю ночь возле стенки и так далее.
«Девочки Саша и Валя рассказали мне, что Аслан как-то побил мальчика по голове и по всем признакам тот получил сотрясение, а мед помощь ему отказались оказывать, даже жалобы бабушки этого ребенка в органы власти не помогли. Пользуясь беспомощностью детей Аслан мог поднять ребенка за шею и придавить его к стенке. И это еще не все рассказы о его подвигах, есть и более жестокие», — отметил Соколов.
Некоторые работники учреждения осуществляли насилие над детьми с их же помощью. По многочисленным рассказам, воспитатели интерната не хотели «пачкать руки» и подговаривали избивать детей воспитанников старшего возраста, на что те соглашались.
Сейчас, по информации юриста, ни одного сотрудника, которые применяли силу к детям, не осталось на должности. В отношении них проводится следственная проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Министерство образования Омской области согласилось, что необходимо вносить изменения в систему безопасности учреждения, например, ставить камеры, что позволит значительно сократить риски применения насилия.