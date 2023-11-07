Трагедия на дороге Тюменской области: женщина погибла в результате ДТП

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Водитель, который управлял легковой машиной, устал от долгой поездки и заснул за рулем, пишет ФедералПресс.
ДТП произошло 6 ноября 2023 года на участке дороги Тюмень — Ишим — Омск. В результате происшествия погибла пассажирка легковой автомашины. Участвовали две легковые и одна грузовая машина. Об этом сообщил начальник отдела ГИБДД «Ишимский» — Виктор Ларионов.
По данным свидетелей, водитель Hyundai уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате удара грузовик отбросило на Ford. Во время аварии одна из машин загорелась, и пришлось вызывать спасателей для тушения огня.
Оба водителя — Hyundai и Ford были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.