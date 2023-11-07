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Трагедия на дороге Тюменской области: женщина погибла в результате ДТП

7 ноября 2023, 07:39
Вчера случилась очень грустная история на одной из дорог в Тюменской области. В результате аварии женщина погибла. Переднее колесо легковушки столкнулось с грузовиком, который после этого отлетел на другую машину.

Водитель, который управлял легковой машиной, устал от долгой поездки и заснул за рулем, пишет ФедералПресс.

ДТП произошло 6 ноября 2023 года на участке дороги Тюмень — Ишим — Омск. В результате происшествия погибла пассажирка легковой автомашины. Участвовали две легковые и одна грузовая машина. Об этом сообщил начальник отдела ГИБДД «Ишимский» — Виктор Ларионов.

По данным свидетелей, водитель Hyundai уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате удара грузовик отбросило на Ford. Во время аварии одна из машин загорелась, и пришлось вызывать спасателей для тушения огня.

Оба водителя — Hyundai и Ford были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

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