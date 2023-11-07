Трагедия на дороге Тюменской области: женщина погибла в результате ДТП

По данным свидетелей, водитель Hyundai уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате удара грузовик отбросило на Ford. Во время аварии одна из машин загорелась, и пришлось вызывать спасателей для тушения огня.