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иллюстрация

Только по работе. Больше половины омичей заявили о нежелании общаться с начальниками

7 ноября 2023, 08:58
Фото: Город55
иллюстрация

Больше половины омичей заявили о нежелании общаться с начальниками

Маркетологи и специалисты IT-сферы больше других тянутся к неформальному общению с руководством.

Аналитики службы hh.ru сделали опрос по поводу того, насколько омичи хотят общаться с начальством. Как оказалось, больше половины работоспособного населения региона (65%) не желают говорить с руководством во внерабочее время.

36% опрошенных отметили, что им хватает общения на работе, 19% человек признались, что им не нравится нынешний шеф. Еще 10% респондентов сказали, что им данное общение попросту неинтересно. Чаще всего подобные ответы давали педагоги (78%) и сотрудники отдела кадров (73%).

Есть при этом какие-то люди, которые общаются с начальником вне работы, но таковых меньшинство (7%). Опрос выявил 26% омичей, которые хотели бы поддерживать более тесный контакт с руководством. Многим их управляющий нравится как личность (23%), а кто-то видит в этом общении смысл из-за возможного движения по карьерной лестнице (3%). Больше других желание общаться в неформальной обстановке с начальством высказали IT-специалисты (33%) и маркетологи (32%).

В списке тем, которые в разговоре с начальством омичи хотели бы обсуждать, оказались увлечения (87%), культура (67%), здоровье (63%), политика (43%), личная жизнь (33%), проблемы в семье (23%) и религия (22%).

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