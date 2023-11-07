Только по работе. Больше половины омичей заявили о нежелании общаться с начальниками

Есть при этом какие-то люди, которые общаются с начальником вне работы, но таковых меньшинство (7%). Опрос выявил 26% омичей, которые хотели бы поддерживать более тесный контакт с руководством. Многим их управляющий нравится как личность (23%), а кто-то видит в этом общении смысл из-за возможного движения по карьерной лестнице (3%). Больше других желание общаться в неформальной обстановке с начальством высказали IT-специалисты (33%) и маркетологи (32%).