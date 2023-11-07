Строительство кампуса мирового уровня «СахалинTech» перешло в активную фазу

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Updated Сегодня, 08:51
В важный день стройплощадку будущего кампуса посетил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Глава региона напомнил: лично президент РФ Владимир Путин принимал решение о строительстве в стране нескольких кампусов мирового уровня. И Сахалину посчастливилось войти в число регионов, где появятся такие передовые объекты, которые станут драйвером развития образования и науки.
«Именно в День народного единства произошло знаменательное событие: залили первый бетон в основание будущего научно-образовательного комплекса. Только общими усилиями строителей, регионального правительства, науки и бизнеса мы сможем реализовать этот важный и крупный проект. Передовой кампус необходим островному региону, чтобы наши выпускники получали лучшее образование и лучшие рабочие места на Сахалине, чтобы бизнес взаимодействовал с передовой наукой и работал на благо региона. Сейчас работы на площадке идут с небольшим опережением графика — 6 дней. Впереди большая стройка, и мы обеспечим все условия, чтобы большое государственное дело было выполнено в срок», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
На территории кампуса «СахалинTech» появятся учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, R&D центры, которые будут решать конкретные задачи бизнеса. При участии Сахалинского ботанического сада здесь создадут оранжерею — она станет не только научным объектом, но и открытым для всех желающих общественным пространством. В кампусе предусмотрят помещения для публичных мероприятий, выставочные площади, библиотеку, спортивные залы, кафе. Общая площадь комплекса превысит 88 тысяч кв. м.
Символический старт бетонным работам, взмахнув красным флажком, дал шестиклассник Максим Веров. Активный участник общероссийского «Движения Первых» в будущем планирует стать одним из студентов «СахалинTech».
«Вчера позвонили моей маме и спросили, могу ли я выполнить важную миссию. Я был очень рад, хотя удивился, что взяли именно меня. В будущем я мечтаю поступить в новый большой и красивый университет и сделать много хорошего для Сахалина», — поделился маленький островитянин.
На строительную площадку пригласили и студентов. Заместитель председателя студенческого совета технического нефтегазового института СахГУ Семен Выборнов учится на третьем курсе. Строительство кампуса завершится, когда он уже получит диплом, но молодой человек рассчитывает заниматься в передовом кампусе научной деятельностью.
«В студенческом сообществе новость о строительстве университета восприняли очень радостно. Мы видим, что работы активно идут — это уже не только слова. В новом кампусе предусмотрены лаборатории передовых исследований, в которых молодые перспективные ученые получат возможность воплощать свои проекты. Наш ректор неоднократно говорил, что стремится к тому, чтобы труд ученых оплачивался достойно. Уверен, что кампус станет местом, где ребята будут получать хорошее вознаграждение за свои открытия, где наука и бизнес будут существовать в симбиозе», — рассказал Семен Выборнов.
Помимо заливки фундамента, на активный старт вышло и создание научной базы будущего кампуса. Во главу угла ставят такие направления как нефтегазохимия, аквабиотехнологии, искусственный интеллект, новая энергетика. В действующих корпусах главного островного вуза сейчас идет переформатирование научных лабораторий и создание новых.
«Пока строится кампус, у нас есть небольшой период на формирование новых научных направлений — их определяют потребности бизнеса и приоритеты региона. Мы не будем заниматься наукой, которая лежит на полке. Мы хотим делать то, что необходимо для развития Сахалинской области и всего Дальнего Востока России», — подчеркнул и. о. ректора СахГУ Александр Самардак. — На встрече с ученым советом университета губернатор обозначил задачи, которые стоят перед рыбопромышленным комплексом. Мы сейчас готовим марикультурный биотехнопарк, в 2024 году он начнет функционировать».
В вузе также перезапустили молодежную лабораторию электрохимических источников тока. При участии «Сбербанка» открыли центр искусственного интеллекта. Формируются химический и IT-кластеры. Еще одно направление, которое станет «цементирующим составом» будущего кампуса «СахалинTech» — климатическая и энергетическая повестки. Эти направления являются стратегическими проектами как для региона, так и для страны в целом. Кроме того, планируется создать центр исследований современной Азии и развивать компетенции, которые важны для понимания культуры и экономики стран АТР.
Кампус мирового уровня на Сахалине подразумевает также строительство студенческого городка на 1 500 человек. Бетонирование основания на объекте, который разместится на проспекте Победы, началось в конце октября. Сдать студенческий городок планируют в 2025 году, а научно-образовательный комплекс — в 2026 году. Работы ведут в рамках национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина.