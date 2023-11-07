Современные люди могли унаследовать депрессию от денисовцев

Исследование было проведено на гене SLC30A9, который управляет уровнем цинка в клетках и совпадает с геном денисовцев. Считается, что древние люди получили этот ген в результате взаимодействия с денисовцами, что возможно помогало им лучше адаптироваться к холодной погоде. Однако для современных людей вариант гена SLC30A9 может быть неблагоприятным, так как он связан с развитием депрессии и других психических расстройств, пишет Pravda.Ru.