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Published Сегодня, 08:52

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Современные люди могли унаследовать депрессию от денисовцев

7 ноября 2023, 08:52
Ученые из Помпеу Фабра Каталонского университета предположили, что современные люди могут иметь гены, связанные с депрессией и стрессом, унаследованные от денисовцев.

Исследование было проведено на гене SLC30A9, который управляет уровнем цинка в клетках и совпадает с геном денисовцев. Считается, что древние люди получили этот ген в результате взаимодействия с денисовцами, что возможно помогало им лучше адаптироваться к холодной погоде. Однако для современных людей вариант гена SLC30A9 может быть неблагоприятным, так как он связан с развитием депрессии и других психических расстройств, пишет Pravda.Ru.

Необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить точный механизм, по которому цинк влияет на психическое здоровье. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале PLOS Genetics.

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