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ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Снимался в рекламе. У истфака омского госуниверситета появился новый декан

7 ноября 2023, 10:19
Фото: Город55
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Истфак ОмГУ, с которого массово увольняются преподаватели, получил нового декана

Пока новый руководитель работает с приставкой «и. о».

Стало известно, кто возглавил исторический факультет ОмГУ им. Ф. М Достоевского после увольнения по собственному желанию Павла Зайцева. И. о. ректора стал 44-летний кандидат философских наук, доцент Михаил Колесник. Соответствующая информация появилась на официальном сайте.

Михаил Колесник работает по специальности 11 лет, является тренером по лидерству, публичным выступлениям, психологии влияния. Кстати, в мае этого года преподаватель пообщался с представителями студсовета исторического факультета и рассказал о своих увлечениях. Оказалось, что Колесник восемь лет назад снимался в рекламе «Авангарда», играет на электрогитаре и выступает в группах. В штат кафедры «Теологии, философии и культурологии» он вошел в 2021 году.

Об уходе с поста декана Павла Зайцева сообщили 24 октября 2023 года. Последний день он отработал в университете 3 ноября и перешел на работу в Уральский федеральный университет. Город55 обращался к Павлу Зайцеву за комментарием, чтобы узнать о причинах принятия такого решения и обязанностях, которыми ему придется заниматься в Екатеринбурге. Сначала Зайцев сообщил, что ответит на вопросы после 3 ноября. Но пока ответ так и не удалось получить.

Напомним, что с апреля 2023 года с истфака ОмГУ уволилось больше восьми преподавателей. Произошло это из-за системы оптимизации, введенной новым ректором Сергеем Замятиным. Подробно о том, что творится на факультете, Город55 рассказывал в этом материале:

Волна увольнений накануне 1 сентября. С истфака ОмГУ массово уходят преподаватели
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#Общество#Образование#Омск#Увольнение#Назначение#Новости#ОмГУ#Юлия Истомина#Исторический факультет
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