Снимался в рекламе. У истфака омского госуниверситета появился новый декан

Об уходе с поста декана Павла Зайцева сообщили 24 октября 2023 года. Последний день он отработал в университете 3 ноября и перешел на работу в Уральский федеральный университет. Город55 обращался к Павлу Зайцеву за комментарием, чтобы узнать о причинах принятия такого решения и обязанностях, которыми ему придется заниматься в Екатеринбурге. Сначала Зайцев сообщил, что ответит на вопросы после 3 ноября. Но пока ответ так и не удалось получить.