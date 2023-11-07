Снимался в рекламе. У истфака омского госуниверситета появился новый декан

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Стало известно, кто возглавил исторический факультет ОмГУ им. Ф. М Достоевского после увольнения по собственному желанию Павла Зайцева. И. о. ректора стал 44-летний кандидат философских наук, доцент Михаил Колесник. Соответствующая информация появилась на официальном сайте.
Михаил Колесник работает по специальности 11 лет, является тренером по лидерству, публичным выступлениям, психологии влияния. Кстати, в мае этого года преподаватель пообщался с представителями студсовета исторического факультета и рассказал о своих увлечениях. Оказалось, что Колесник восемь лет назад снимался в рекламе «Авангарда», играет на электрогитаре и выступает в группах. В штат кафедры «Теологии, философии и культурологии» он вошел в 2021 году.
Об уходе с поста декана Павла Зайцева сообщили 24 октября 2023 года. Последний день он отработал в университете 3 ноября и перешел на работу в Уральский федеральный университет. Город55 обращался к Павлу Зайцеву за комментарием, чтобы узнать о причинах принятия такого решения и обязанностях, которыми ему придется заниматься в Екатеринбурге. Сначала Зайцев сообщил, что ответит на вопросы после 3 ноября. Но пока ответ так и не удалось получить.
Напомним, что с апреля 2023 года с истфака ОмГУ уволилось больше восьми преподавателей. Произошло это из-за системы оптимизации, введенной новым ректором Сергеем Замятиным. Подробно о том, что творится на факультете, Город55 рассказывал в этом материале: