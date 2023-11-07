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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

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Смертельный пожар, ужасы в детдоме и елочные базары. Омск сегодня

7 ноября 2023, 14:34
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области после пожара в частном доме нашли тело 84-летнего пенсионера

В Русско-Полянском районе Омской области следователи СК разбираются во всех нюансах смертельного пожара, в котором погиб 84-летний пенсионер. Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 5 ноября, около 20:20. Во время тушения возгорания в одной из половин дома спасатели нашли бездыханное тело хозяина. Для выяснения причин его смерти труп направили в морг. Основная версия причин произошедшего — неосторожное обращение с огнем.

На юге Омской области в пожаре погиб 84-летний пенсионер
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Новость №2. Московский юрист побывал в скандально известном Большеуковском доме детства

Юрист Никита Сорокин поговорил с бывшими воспитанниками детдома и узнал много пугающих подробностей о жизни детей в учреждении. Собеседники Сорокина во всех подробностях рассказали, что им пришлось пережить в стенах Большеуковского дома детства. Они говорили о жестокости воспитателей, о насилии со стороны сверстников, о дедовщине, которую допускали и поощряли сами работники учреждения. Подробнее о ужасающих ситуациях и пугающей безнаказанности читайте в материале.

Тушили окурки об детей. Юрист рассказал о посещении Большеуковского дома детства
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Новость №3. Омичам рассказали, где заработают елочные базары

В администрации Омска сообщили, сколько елочных базаров заработает на территории Центрального округа. По информации пресс-службы, в том районе откроют шесть торговых точек, которые будут посещать работники мэрии, чтобы контролировать их состояние. Елочные базары развернут на тех участках, где большое скопление населения. Точные адреса мест, где можно будет приобрести живую елку смотрите в материале.

Иголка к иголке. Омичам рассказали об адресах елочных базаров в 2023 году
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