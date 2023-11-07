Смертельный пожар, ужасы в детдоме и елочные базары. Омск сегодня

Юрист Никита Сорокин поговорил с бывшими воспитанниками детдома и узнал много пугающих подробностей о жизни детей в учреждении. Собеседники Сорокина во всех подробностях рассказали, что им пришлось пережить в стенах Большеуковского дома детства. Они говорили о жестокости воспитателей, о насилии со стороны сверстников, о дедовщине, которую допускали и поощряли сами работники учреждения. Подробнее о ужасающих ситуациях и пугающей безнаказанности читайте в материале.