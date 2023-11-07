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В Омской области продолжили строить школу, на возведении которой похитили 58 млн

Школа в Исилькуле, где на строительстве похитили 58 млн, готова на 40%

7 ноября 2023, 07:38
Фото: Министерство строительства Омской области

В Омской области продолжили строить школу, на возведении которой похитили 58 млн

На площадке трудится 80 рабочих. Здание возводят в рамках нацпроекта «Образование».

В Исилькуле строящаяся школа готова более, чем на 40%, сообщили 7 ноября в региональном Минстрое. Здание будет рассчитано на 550 учеников. В настоящее время строители делают облицовку, утепляют плиты и благоустраивают территорию.

На площадке трудятся около 80 человек. Школу возводит компания «АСУкомплектсервис» по нацпроекту «Образование».

Напомним, во время строительства школы в Исилькуле было похищено больше 58 млн рублей. Сейчас подозреваемые задержаны. На директора «СМУ №444» Руслана Суязова и руководителя «АСУкомплектсервис» Дениса Кильдебекова завели уголовное дело.

Подозреваемые задержаны. На строительстве школы в Омской области похитили 58,5 млн
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#Образование#Омск#Благоустройство#Омская область#Школа#Строительство#Спортивные площадки#Нацпроект#Стройплощадка#Работники#Евгений Игишев#Электроснабжение
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