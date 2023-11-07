Школа в Исилькуле, где на строительстве похитили 58 млн, готова на 40%

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В Исилькуле строящаяся школа готова более, чем на 40%, сообщили 7 ноября в региональном Минстрое. Здание будет рассчитано на 550 учеников. В настоящее время строители делают облицовку, утепляют плиты и благоустраивают территорию.
На площадке трудятся около 80 человек. Школу возводит компания «АСУкомплектсервис» по нацпроекту «Образование».
Напомним, во время строительства школы в Исилькуле было похищено больше 58 млн рублей. Сейчас подозреваемые задержаны. На директора «СМУ №444» Руслана Суязова и руководителя «АСУкомплектсервис» Дениса Кильдебекова завели уголовное дело.