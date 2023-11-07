«Серная программа» Норникеля решит экологические проблемы Норильска

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
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Однако именно Норильск стал тем городом, где внедряют уникальные технологии, способные перевернуть все представления о том, как сохранить окружающую среду, не закрывая производства. Об этом пишут «Новые известия».
Основное вещество, которое накапливается в атмосфере в городе и загрязняет воздух, — это диоксид серы. Способствовать решению данной проблемы призвана специально разработанная «Серная программа». Работу по ее реализации ведет «Норникель».
Диоксид серы представляет собой побочный продукт деятельности предприятий «Норникеля», образующийся при производстве меди, никеля, кобальта и палладия — тех самых металлов, которые требуются для развития экологичных технологий: электромобилей, водородной энергетики и генераторов электричества из возобновляемых источников. В то же время диоксид серы позволяет обеспечить развитие неатомной, водородной энергетики.
Кроме того, производимые в Красноярском крае кобальт и медь являются металлами, от которых зависит становление мировой возобновляемой энергетики. Таким образом, невзирая на побочные эффекты производства, стоит развивать возобновляемые источники энергии, чтобы защитить Землю от климатической катастрофы.
В то же время экологические проблемы Норильска требуют конкретного решения, поэтому «Норникелем» была разработана комплексная программа, которая будет способствовать существенному сокращению объема вредных выбросов и значительно улучшит экологию города путем закрытия старого никелевого завода и перераспределения его производства на другие площадки, функционирующие за пределами городской черты. Эти меры помогли на 30% снизить объемы загрязнения воздуха в самом Норильске. Сейчас в Норильске идет внедрение уникальной технологии, которая обеспечит максимальную нейтрализацию вредных выбросов и решение проблемы загрязнения воздуха.
Суть нового метода заключается в том, что диоксид серы можно улавливать и перерабатывать в серную кислоту, подлежащую нейтрализации при помощи известняка. В результате на выходе получается гипс — вещество, совершенно безопасное и нейтральное с точки зрения экологии. Предполагается, что проект, получивший название «Серная программа», будет запущен в масштабах всей страны. Программа стала частью федерального проекта по экологии «Чистый воздух».
Глава «Норникеля» Владимир Потанин подчеркнул, что проект по улучшению экологии Красноярского края не был свернут даже после введения антироссийских санкций.
В целях реализации экологического проекта были оборудованы цеха, которые по своим размерам практически не уступают самому действующему производству. Когда новые комплексы по утилизации диоксида серы начнут работу, только один Надеждинский завод Красноярского края станет ежегодно производить около 4 миллионов тонн гипса. Это примерно столько, сколько сегодня выпускают все профильные предприятия страны.
«Норникель» совместно с крупнейшим отечественным производителем строительно-отделочных материалов «Волма» уже провел испытания гипса, первые партии которого были выпущены благодаря мощностям «Серной программы». Испытания подтвердили: материал полностью годен для изготовления строительных смесей.