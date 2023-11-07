«Серная программа» Норникеля решит экологические проблемы Норильска

В то же время экологические проблемы Норильска требуют конкретного решения, поэтому «Норникелем» была разработана комплексная программа, которая будет способствовать существенному сокращению объема вредных выбросов и значительно улучшит экологию города путем закрытия старого никелевого завода и перераспределения его производства на другие площадки, функционирующие за пределами городской черты. Эти меры помогли на 30% снизить объемы загрязнения воздуха в самом Норильске. Сейчас в Норильске идет внедрение уникальной технологии, которая обеспечит максимальную нейтрализацию вредных выбросов и решение проблемы загрязнения воздуха.