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Омский следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти на стройке

Разберется следственный комитет. После смерти омича на стройке возбудили дело

7 ноября 2023, 09:18
Фото: 1MI

Омский следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти на стройке

Во время работ по возведению жилого дома с 6-го этажа упал 57-летний каменщик.

Так, следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

После смерти работника организована проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, а также предполагаемые виновные.

Напомним, что ситуация произошла днем 31 октября. На территории строительной площадки «Дом на Луговой» 57-летний мужчина упал с 6 этажа, от кататравмы строитель скончался на месте.

В Омске на стройке «Дома на Луговой» погиб 57-летний каменщик
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