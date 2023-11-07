Разберется следственный комитет. После смерти омича на стройке возбудили дело

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Так, следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
После смерти работника организована проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, а также предполагаемые виновные.
Напомним, что ситуация произошла днем 31 октября. На территории строительной площадки «Дом на Луговой» 57-летний мужчина упал с 6 этажа, от кататравмы строитель скончался на месте.