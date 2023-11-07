Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

Путин обсудит борьбу с онкологическими заболеваниями в России

7 ноября 2023, 17:16
Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет встречу с правительством, где будет обсуждаться борьба с раковыми заболеваниями.

Встреча состоится 8 ноября и будет проходить в формате видеоконференции. Одной из основных тем обсуждения станут меры по противодействию онкологии. Кроме этого, также будут рассмотрены другие актуальные вопросы, пишет RT.

С докладами выступят глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее Мурашко отметил, что благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удалось снизить стоимость препаратов для лечения рака.

Подпишитесь
Бесконечная война
Сегодня, 10:35
Снимался в рекламе. У истфака омского госуниверситета появился новый декан
Сегодня, 10:19
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
Сегодня, 05:58
Топ арбитража. «Транснефть — Западная Сибирь», загрязнение почвы, банкротства и долги
Сегодня, 07:32
Договор на 20 лет. Минприроды нашло арендатора для акватории в Советском округе Омска
Сегодня, 08:05
Читать по паспорту. В омских библиотеках все еще хранятся книги писателей-иноагентов
Сегодня, 10:08