Путин обсудит борьбу с онкологическими заболеваниями в России

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Встреча состоится 8 ноября и будет проходить в формате видеоконференции. Одной из основных тем обсуждения станут меры по противодействию онкологии. Кроме этого, также будут рассмотрены другие актуальные вопросы, пишет RT.
С докладами выступят глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее Мурашко отметил, что благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удалось снизить стоимость препаратов для лечения рака.