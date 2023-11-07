Пропал человек. В Омске ищут 44-летнюю женщину

О местонахождении омички ничего не известно с 14 сентября. Последний раз ее видели на улице Сибирской. Фото пропавшей опубликовано на странице «Доброспаса». Всех, кто что-либо знает о местоположении Оксаны Герасимовой, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).