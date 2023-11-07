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Пропал человек. В Омске ищут 44-летнюю женщину

7 ноября 2023, 02:29
Фото: 1MI
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В Омске ищут 44-летнюю женщину, пропавшую почти 2 месяца назад

О местонахождении Оксаны Герасимовой ничего не известно с 14 сентября.

В Омске ищут пропавшую 44-летнюю Оксану Герасимову, сообщили накануне, 6 ноября, в паблике поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

О местонахождении омички ничего не известно с 14 сентября. Последний раз ее видели на улице Сибирской. Фото пропавшей опубликовано на странице «Доброспаса». Всех, кто что-либо знает о местоположении Оксаны Герасимовой, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Общество#Омск#Помощь#Телефон#Поиск#Евгений Игишев
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