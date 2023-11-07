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Прокуратура Среднего Урала сообщила о приговоре банде «похоронщиков»

7 ноября 2023, 08:04
Четыре жителя Сысертского района были признаны виновными в препятствии предпринимателям заниматься похоронным бизнесом. Они создали организованную группу, которая вымогала деньги и угрожала насилием.

В результате действий этой группы пострадали пять человек. Прокуратура Среднего Урала сообщила, что участники группы были осуждены к длительным срокам лишения свободы за вымогательство и заставление предпринимателей отказаться от деятельности, пишет ФедералПресс.

По данным следствия, один из осужденных создал группировку в сентябре 2019 года и пригласил в нее еще трех мужчин. Вместе они вытесняли конкурентов с рынка, запрещая им оказывать услуги похоронного характера. Кроме того, они требовали деньги за уже выполненные работы и угрожали физическим насилием и уничтожением имущества.

Полиция смогла пресечь преступную деятельность группировки в августе 2020 года. Организатор группы был приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а остальные участники — на срок от 9 до 11 лет, также в колонии строгого режима.

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