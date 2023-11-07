Прокуратура Среднего Урала сообщила о приговоре банде «похоронщиков»

По данным следствия, один из осужденных создал группировку в сентябре 2019 года и пригласил в нее еще трех мужчин. Вместе они вытесняли конкурентов с рынка, запрещая им оказывать услуги похоронного характера. Кроме того, они требовали деньги за уже выполненные работы и угрожали физическим насилием и уничтожением имущества.