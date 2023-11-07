Посмотрите на небо. Омичей предупредили о полярном сиянии

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В Омской области 7 и 8 ноября спрогнозировали появление полярного сияния. Директор омского планетария Владимир Крупко объяснил причины происхождения природного явления.
«Есть возможность появления полярных сияний завтра или еще лучше послезавтра, придет скоростной ветер. Обратите внимание на нижний график, Земля входит в скоростной поток. По графику увеличение скорости солнечного ветра до 700 км/с, это может спровоцировать магнитные возмущения и полярки. Полярные сияния добрались до Ориона», — рассказал Владимир Крупко.
Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, магнитосфера в Омской области днем 7 и 8 ноября будет оставаться возбужденной, что может вызвать недомогание у метеозависимых людей.
Ранее омичи уже моги наблюдать полярное сияние. В ночь с воскресенья на понедельник явление было видно, в том числе, и в черте города.