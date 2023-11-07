Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:02

Updated Сегодня, 03:02

Иллюстрация

Посмотрите на небо. Омичей предупредили о полярном сиянии

7 ноября 2023, 03:00
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В Омской области спрогнозировали северное сияние

Природное явление может быть вызвано скоростным потоком солнечного ветра.

В Омской области 7 и 8 ноября спрогнозировали появление полярного сияния. Директор омского планетария Владимир Крупко объяснил причины происхождения природного явления.

«Есть возможность появления полярных сияний завтра или еще лучше послезавтра, придет скоростной ветер. Обратите внимание на нижний график, Земля входит в скоростной поток. По графику увеличение скорости солнечного ветра до 700 км/с, это может спровоцировать магнитные возмущения и полярки. Полярные сияния добрались до Ориона», — рассказал Владимир Крупко.
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Центр прогнозирования космической погоды

Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, магнитосфера в Омской области днем 7 и 8 ноября будет оставаться возбужденной, что может вызвать недомогание у метеозависимых людей.

Ранее омичи уже моги наблюдать полярное сияние. В ночь с воскресенья на понедельник явление было видно, в том числе, и в черте города.

Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Планетарий#Владимир Крупко#Прогноз#Евгений Игишев#Полярное сияние#Природное явление#Живая природа
Подпишитесь
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
Сегодня, 05:58
Пошла за сладостями в магазин и не вернулась. В Омске ищут 14-летнюю девочку
Сегодня, 05:28
По миллиону за здание. В Омской области учебные заведения разберут на стройматериалы
Сегодня, 05:28
Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам
Вчера, 17:15
Златан, Радомира и Ранетка. Какие необычные имена давали омичи детям
Сегодня, 03:28