Пошла за сладостями в магазин и не вернулась. В Омске ищут 14-летнюю девочку

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Омские полицейские ищут пропавшую 14-летнюю Марию Николаенко. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать девочки.
В УМВД сообщили, что школьница сейчас находится на каникулах, гостила у родственницы на улице 22-я Марьяновская. Вчера, 6 ноября, девочка пошла в магазин за сладостями и не вернулась. Дома, на улице Цветочной, тоже не появлялась, однако, как уточнили в следкоме, девочка отвечает на телефонные звонки.
Марии на вид около 15 лет, черные длинные волосы и карие глаза, плотного телосложения. Девочка была одета в черную куртку, черные ботинки, на голове черный шарф. Фото Марии Николаенко опубликовали в паблике омской полиции.
В СУ СКР по Омской области рассказали, что в семье пропавшей школьницы проверят условия жизни и воспитания ребенка.
В полиции просят всех, что что-либо знает о местонахождении Марии Николаенко, сообщить по телефонам: 79-33-02, 79-22-78 или 8-913-609-75-19.