Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Иллюстрация

Пошла за сладостями в магазин и не вернулась. В Омске ищут 14-летнюю девочку

7 ноября 2023, 05:28
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омские полицейские ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась мать подростка.

Омские полицейские ищут пропавшую 14-летнюю Марию Николаенко. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать девочки.

В УМВД сообщили, что школьница сейчас находится на каникулах, гостила у родственницы на улице 22-я Марьяновская. Вчера, 6 ноября, девочка пошла в магазин за сладостями и не вернулась. Дома, на улице Цветочной, тоже не появлялась, однако, как уточнили в следкоме, девочка отвечает на телефонные звонки.

Марии на вид около 15 лет, черные длинные волосы и карие глаза, плотного телосложения. Девочка была одета в черную куртку, черные ботинки, на голове черный шарф. Фото Марии Николаенко опубликовали в паблике омской полиции.

В СУ СКР по Омской области рассказали, что в семье пропавшей школьницы проверят условия жизни и воспитания ребенка.

В полиции просят всех, что что-либо знает о местонахождении Марии Николаенко, сообщить по телефонам: 79-33-02, 79-22-78 или 8-913-609-75-19.

Пропал человек. В Омске ищут 44-летнюю женщину
Узнать подробнее
#Происшествия#Полиция#Магазин#Поиск пропавших#Поиск#Пропажа#Поиск ребенка#Ленинский округ#Евгений Игишев
Подпишитесь
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
Сегодня, 05:58
По миллиону за здание. В Омской области учебные заведения разберут на стройматериалы
Сегодня, 05:28
Посмотрите на небо. Омичей предупредили о полярном сиянии
Сегодня, 03:00
Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам
Вчера, 17:15
Златан, Радомира и Ранетка. Какие необычные имена давали омичи детям
Сегодня, 03:28