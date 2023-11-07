Пошла за сладостями в магазин и не вернулась. В Омске ищут 14-летнюю девочку

В УМВД сообщили, что школьница сейчас находится на каникулах, гостила у родственницы на улице 22-я Марьяновская. Вчера, 6 ноября, девочка пошла в магазин за сладостями и не вернулась. Дома, на улице Цветочной, тоже не появлялась, однако, как уточнили в следкоме, девочка отвечает на телефонные звонки.