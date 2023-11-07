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Modified Сегодня, 13:57

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Польза кукурузы для здоровья человека

7 ноября 2023, 13:50
Журналисты выяснили, какую пользу может принести кукуруза и имеет ли она негативное влияние на здоровье человека.

Кукуруза содержит большое количество витаминов, таких как А, Е, С и группы В, которые положительно влияют на нервную систему, зрение и кожу. Она также богата железом — в 100 граммах кукурузы содержится более 15% дневной нормы этого элемента. Кукуруза также содержит фосфор, калий, кремний, молибден и селен, пишет Общественная служба новостей.

Кроме того, в кукурузе содержится клетчатка, которая полезна для пищеварения. Она также является низкокалорийным продуктом, содержащим много белка и углеводов.

Кукуруза имеет множество полезных свойств. Она укрепляет сосуды и ускоряет обмен веществ, обладает противовоспалительными и мочегонными свойствами, нормализует обмен веществ благодаря аминокислотам и ненасыщенным жирным кислотам. Кукуруза также является источником пищевых волокон, что положительно влияет на работу пищеварительной системы. Она способствует снижению уровня билирубина в крови, имеет геропротекторные свойства и помогает растворять желчные камни и снижать уровень холестерина.

Кукуруза полезна для женщин, так как она содержит витамины Е и А, которые благотворно влияют на репродуктивную систему и состояние кожи. Употребление кукурузы также может снизить риск развития раковых клеток в толстом кишечнике и нормализовать выработку половых гормонов. Для мужчин кукуруза полезна при проблемах с сердечно-сосудистой системой и помогает снизить уровень холестерина. Она также полезна для спортсменов, так как помогает мышцам быстрее восстанавливаться после физической нагрузки.

Для детей кукуруза полезна для зрения, кожи, укрепления костей и доставки кислорода к организму. Однако стоит помнить, что консервированная кукуруза содержит много сахара, поэтому ее следует употреблять в ограниченных количествах. До трех лет лучше не давать детям целые зерна кукурузы, а заменить их на кашу или выпечку.

В медицине кукуруза используется при лечении мочекаменной болезни, заболеваний почек и в качестве профилактики атеросклероза. Она также полезна для людей, которые хотят похудеть или имеют нервные расстройства. Кукуруза может помочь в борьбе с токсическими гепатитами и улучшить отток желчи из организма.

Однако есть ряд случаев, когда употребление кукурузы следует ограничить. Людям с индивидуальной непереносимостью продукта или аллергией следует избегать его употребления. Также кукуруза может быть опасна для людей с избытком витамина К, тромбозом, варикозом или язвой желудка.

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