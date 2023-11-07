Польза кукурузы для здоровья человека

Кукуруза полезна для женщин, так как она содержит витамины Е и А, которые благотворно влияют на репродуктивную систему и состояние кожи. Употребление кукурузы также может снизить риск развития раковых клеток в толстом кишечнике и нормализовать выработку половых гормонов. Для мужчин кукуруза полезна при проблемах с сердечно-сосудистой системой и помогает снизить уровень холестерина. Она также полезна для спортсменов, так как помогает мышцам быстрее восстанавливаться после физической нагрузки.