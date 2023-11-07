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В Омске начали искать подрядчика для технического обслуживания метромоста

Полный контроль. Омская мэрия ищет подрядчика для техобслуживания метромоста

7 ноября 2023, 09:00
Фото: 1MI

В Омске начали искать подрядчика для технического обслуживания метромоста

Соответствующее объявление было размещено на сайте Госзакупок.

Поисками подрядчика занимается департамент контрактной системы в сфере закупок. Аукцион был открыт сегодня, 7 ноября, заявку на участие можно подать до 15 ноября.

В обязанности подрядчика будет входить контроль и обслуживание инженерно-технических систем метромоста. Контракт будет рассчитан на год — с 1 января по 28 декабря 2024 года. Его начальная цена составляет 6 280 000 рублей.

Напомним, что недавно Город55 писал об отказе омской мэрии от подрядчиков в вопросе внешнего видеонаблюдения. Администрация города теперь самостоятельно будет контролировать ситуацию, что позволит сэкономить 9 миллионов городского бюджета и обеспечить оперативное наблюдение за районами Омска.

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