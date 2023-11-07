Полный контроль. Омская мэрия ищет подрядчика для техобслуживания метромоста

Напомним, что недавно Город55 писал об отказе омской мэрии от подрядчиков в вопросе внешнего видеонаблюдения. Администрация города теперь самостоятельно будет контролировать ситуацию, что позволит сэкономить 9 миллионов городского бюджета и обеспечить оперативное наблюдение за районами Омска.