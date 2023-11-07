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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

иллюстрация

Пока не прилетел. В Омске обсудили появление магазинов-дискаунтеров «Чижик»

7 ноября 2023, 11:17
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске обсудили появление магазинов-дискаунтеров «Чижик»

Крупная сеть магазинов помимо «Чижика» владеет также «Пятерочкой».

В Омской области может появиться новая сеть магазинов. Об этом губернатор Виталий Хоценко поговорил с вице-президентом X5 Group Станиславом Богдановым и исполнительным директором территории «Восток» торговой сети «Пятерочка» Юлией Тюленевой.

Речь идет о дискаунтере «Чижик». Предполагается, что в нем цены ниже средних рыночных на товары, а ассортимент достаточно большой. В Сибири пока что эта сеть представлена в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и в Алтайском крае. Первый «Чижик» от сети магазинов низких цен группы X5 Group открылся три года назад. Собственно, ей также принадлежит «Пятерочка». «Чижик» есть более чем 40 регионах страны. В Омской области пока нет ни одной точки.

К слову, сегодня в Омской области открылся первый межрегиональный распределительный центр «Пятерочки». С его созданием на местном трудовом рынке прибавилось до 300 рабочих мест. Магазинов будет становиться больше как в городе, так и в муниципальных районах, отметил губернатор после деловой встречи.

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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Магазин#Продукты#Новости#Алина Ясинская
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