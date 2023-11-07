Пока не прилетел. В Омске обсудили появление магазинов-дискаунтеров «Чижик»

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Омской области может появиться новая сеть магазинов. Об этом губернатор Виталий Хоценко поговорил с вице-президентом X5 Group Станиславом Богдановым и исполнительным директором территории «Восток» торговой сети «Пятерочка» Юлией Тюленевой.
Речь идет о дискаунтере «Чижик». Предполагается, что в нем цены ниже средних рыночных на товары, а ассортимент достаточно большой. В Сибири пока что эта сеть представлена в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и в Алтайском крае. Первый «Чижик» от сети магазинов низких цен группы X5 Group открылся три года назад. Собственно, ей также принадлежит «Пятерочка». «Чижик» есть более чем 40 регионах страны. В Омской области пока нет ни одной точки.
К слову, сегодня в Омской области открылся первый межрегиональный распределительный центр «Пятерочки». С его созданием на местном трудовом рынке прибавилось до 300 рабочих мест. Магазинов будет становиться больше как в городе, так и в муниципальных районах, отметил губернатор после деловой встречи.