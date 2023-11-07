Педагогический путь домой, в Россию

Есть и достойные педагоги, чью память чтут в стенах вуза. Одним из таких является российский педагог, публицист, деятель образования, организатор земских школ Николай Александрович Корф (1834–1883). Он не был выпускником гимназии, но провел «очень важный учительский съезд» в здании будущего университета, его идеи внесли вклад в развитие системы образования. «Этот съезд проходил в помещении, где сейчас у нас находится актовый зал. И по результатам данного собрания был принят ряд определяющих документов, направленных на развитие образования в Запорожской и Донецкой областях, потому что сам Корф был родом из села Нескучного Донецкой области», — рассказывает Екатерина Степанюк.