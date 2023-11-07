Нужно потерпеть. В Омске перестанут работать два популярных трамвая

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В городском департаменте транспорта сообщили, что в ближайшее время запланирован капитальный ремонт трамвайных путей. Работы пройдут завтра, 8 ноября, на перекрестке улиц 11-я Линия и А. Нейбута.
В связи с этим движение двух маршрутов будет приостановлено. Ограничение коснется трамваев № 4 и № 7. Они перестанут работать с 21:30 7 ноября. Движение возобновится в 05:30 8 ноября.
Как уточнили в пресс-центре профильного ведомства, на движение трамвая № 1 ремонт никак не отразится.