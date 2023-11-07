Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

иллюстрация

Нужно потерпеть. В Омске перестанут работать два популярных трамвая

7 ноября 2023, 06:32
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске временно перестанут работать два популярных трамвая

Данная мера вынужденная из-за проведения капитального ремонта путей.

В городском департаменте транспорта сообщили, что в ближайшее время запланирован капитальный ремонт трамвайных путей. Работы пройдут завтра, 8 ноября, на перекрестке улиц 11-я Линия и А. Нейбута.

В связи с этим движение двух маршрутов будет приостановлено. Ограничение коснется трамваев № 4 и № 7. Они перестанут работать с 21:30 7 ноября. Движение возобновится в 05:30 8 ноября.

Как уточнили в пресс-центре профильного ведомства, на движение трамвая № 1 ремонт никак не отразится.

В Омске ищут перевозчиков еще на 4 автобусных маршрута
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Омская область#Трамвай#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
Сегодня, 05:58
Пошла за сладостями в магазин и не вернулась. В Омске ищут 14-летнюю девочку
Сегодня, 05:28
По миллиону за здание. В Омской области учебные заведения разберут на стройматериалы
Сегодня, 05:28
Посмотрите на небо. Омичей предупредили о полярном сиянии
Сегодня, 03:00
Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам
Вчера, 17:15
Златан, Радомира и Ранетка. Какие необычные имена давали омичи детям
Сегодня, 03:28