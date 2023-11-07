На юге Омской области в пожаре погиб 84-летний пенсионер

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В Русско-Полянском районе Омской области следователи СК разбираются во всех нюансах смертельного пожара, в котором погиб 84-летний пенсионер.
«В воскресенье, 5 ноября, около 20:20 поступило сообщение о пожаре в частном двухквартирном доме в селе Черноусовка», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Во время тушения возгорания в одной из половин дома спасатели нашли бездыханное тело хозяина. Для выяснения причин его смерти труп направили в морг.
Что касается возможных версий ЧП, то пока эксперты озвучили лишь одну — неосторожное обращение с огнем. Назначена пожарно-техническая экспертиза.