На одной из остановок в Санкт-Петербурге появилось стихотворение омской поэтессы

Остановку украшает стихотворение омской поэтессы Златы Маркиной «Мне бы хотелось проснуться у моря», опубликованное в 2018 году. На этом месте стенд с поэтическим текстом был размещен в рамках проекта фонда «Поэзия улиц», который существует в Санкт-Петербурге уже 4 года.