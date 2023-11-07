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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Санкт-Петербурге на остановке появилось стихотворение писательницы из Омска

На одной из остановок в Санкт-Петербурге появилось стихотворение омской поэтессы

7 ноября 2023, 11:03
Фото: 1MI

В Санкт-Петербурге на остановке появилось стихотворение писательницы из Омска

Фотография «поэтической» остановки появилась во множестве городских пабликов в соцсетях.

Остановку украшает стихотворение омской поэтессы Златы Маркиной «Мне бы хотелось проснуться у моря», опубликованное в 2018 году. На этом месте стенд с поэтическим текстом был размещен в рамках проекта фонда «Поэзия улиц», который существует в Санкт-Петербурге уже 4 года.

В комментариях под публикацией в городском сообществе «Инцидент Омск» автор стихотворения поблагодарила пользователей за добрые слова.

«Я автор стихотворения, спасибо большое всем за добрые слова, мне очень приятно! Кроме этой были ещё две остановки с моими текстами», — отметила Злата Маркина.
Фото: Скриншот паблика "Инцидент Омск"
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#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова#Стих#Стихи#Писатель#Писатели#Поэт
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