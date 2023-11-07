На одной из остановок в Санкт-Петербурге появилось стихотворение омской поэтессы

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Остановку украшает стихотворение омской поэтессы Златы Маркиной «Мне бы хотелось проснуться у моря», опубликованное в 2018 году. На этом месте стенд с поэтическим текстом был размещен в рамках проекта фонда «Поэзия улиц», который существует в Санкт-Петербурге уже 4 года.
В комментариях под публикацией в городском сообществе «Инцидент Омск» автор стихотворения поблагодарила пользователей за добрые слова.
«Я автор стихотворения, спасибо большое всем за добрые слова, мне очень приятно! Кроме этой были ещё две остановки с моими текстами», — отметила Злата Маркина.