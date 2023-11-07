На борьбу с гололедом. На омские дороги вышли работать 280 единиц спецтехники

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В минувшие выходные омские коммунальщики использовали 235 тонн реагентов для борьбы с гололедом, сообщили 7 ноября в администрации города.
«Осадки закончились, но дорожные службы продолжают работы по прометанию и уборке дорог. Несмотря на плюсовую температуру днем, по ночам уже установился стабильный минус», — рассказали в мэрии.
В местах подтоплений рабочие откачали 310 кубометров воды. Наиболее проблемные участки — улицы Малиновского, Кольцевая, Рождественского, проспект Химиков в районе остановки «Энтузиастов».
В настоящее время на дорогах Омска работают 280 единиц техники и 260 человек.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области новая неделя начнется с мощных температурных перепадов. На дорогах может образоваться гололед.