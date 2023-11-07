Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В Омске за выходные на борьбу с гололедом израсходовали 235 тонн пескосолянки

На борьбу с гололедом. На омские дороги вышли работать 280 единиц спецтехники

7 ноября 2023, 04:25
Фото: Администрация Омска

В Омске за выходные на борьбу с гололедом израсходовали 235 тонн пескосолянки

В местах подтоплений рабочие откачали 310 кубометров воды. В администрации назвали наиболее проблемные участки.

В минувшие выходные омские коммунальщики использовали 235 тонн реагентов для борьбы с гололедом, сообщили 7 ноября в администрации города.

«Осадки закончились, но дорожные службы продолжают работы по прометанию и уборке дорог. Несмотря на плюсовую температуру днем, по ночам уже установился стабильный минус», — рассказали в мэрии.

В местах подтоплений рабочие откачали 310 кубометров воды. Наиболее проблемные участки — улицы Малиновского, Кольцевая, Рождественского, проспект Химиков в районе остановки «Энтузиастов».

В настоящее время на дорогах Омска работают 280 единиц техники и 260 человек.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области новая неделя начнется с мощных температурных перепадов. На дорогах может образоваться гололед.

От -15 до +5. Омичей на новой неделе ожидает очень нестабильная погода
Узнать подробнее
#Дороги#Омск#Гололед#Техника#Евгений Игишев#Работы
Подпишитесь
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
Сегодня, 05:58
Пошла за сладостями в магазин и не вернулась. В Омске ищут 14-летнюю девочку
Сегодня, 05:28
По миллиону за здание. В Омской области учебные заведения разберут на стройматериалы
Сегодня, 05:28
Посмотрите на небо. Омичей предупредили о полярном сиянии
Сегодня, 03:00
Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам
Вчера, 17:15
Златан, Радомира и Ранетка. Какие необычные имена давали омичи детям
Сегодня, 03:28