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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Какими аксессуарами можно заменить шарф

7 ноября 2023, 14:32
Для внесения разнообразия в свой гардероб вместо шарфа можно использовать эффектные аксессуары. Например, манишки, меховые шарфы, снуды (шарфы-трубы и шарфы-хомуты), балаклавы-трансформеры, шарфы с рукавами и даже теплые свитеры с высоким горлом.

Манишка — это предмет гардероба, который похож на съемное горло свитера или его часть. Она может быть разной длины, формы и толщины. Манишку можно надеть поверх любой верхней одежды, например, пальто на запах.

Меховой шарф, выполненный из разных видов меха, добавит изысканности к любому образу. Он преобразит даже самое скромное пальто и защитит от холода, снега и ветра, пишет Общественная служба новостей.

Снуды и шарфы-трубы — это изделия в форме кольца, которые надеваются через голову. Они могут быть связаны из разных материалов, таких как шерсть, букле, кашемир, хлопок, шелк или мех. Снуды можно украшать бахромой, вышивкой, пуговицами и другими деталями. Они отлично сочетаются с любым верхним пальто, курткой, плащом, пуховиком или шубой.

Свитер с высоким горлом также может заменить шарф. Его можно надеть под драповое пальто или замшевую куртку. Такой свитер всегда придает комфорт, тепло и уют, даже если мы снимаем верхнюю одежду.

Женский шарф с рукавами является стильной альтернативой обычному шарфу. Он защищает не только шею и грудную клетку, но и спину. Шарф с рукавами надежно фиксируется эластичными манжетами и хорошо сочетается с различной одеждой, включая джинсы, офисные брюки, юбки, коктейльные платья, кожаные или меховые жилеты.

Балаклава-трансформер или балаклава-подшлемник может использоваться как снуд-шарф, теплая маска для лица, подшлемник или обычная балаклава. Она изготавливается из флиса, который защищает от холода и ветра, обеспечивая естественный теплообмен. Балаклава необходима для охоты, рыбалки, туризма, альпинизма, велоспорта и некоторых зимних видов спорта.

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