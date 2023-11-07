Какими аксессуарами можно заменить шарф

Снуды и шарфы-трубы — это изделия в форме кольца, которые надеваются через голову. Они могут быть связаны из разных материалов, таких как шерсть, букле, кашемир, хлопок, шелк или мех. Снуды можно украшать бахромой, вышивкой, пуговицами и другими деталями. Они отлично сочетаются с любым верхним пальто, курткой, плащом, пуховиком или шубой.