Как расстегнуть заевшую молнию: подробная инструкция

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Существует несколько причин, по которым замок может выйти из строя, пишет Общественная служба новостей. Первая — неаккуратное использование. Если вы спешите и грубо застегиваете молнию, сильно дергаете ее, возникает большое трение между элементами замка. Бегунок может становиться шатким, его полозья перестают застегивать, а зубчики сломаются.
Вторая причина — неправильное хранение. Вещи, сложенные неправильно, особенно в теплое время года, могут привести к изгибанию молнии.
Также следует учитывать, что при активном и длительном использовании замок просто стареет и изнашивается.
Погодные условия — дождь или снег — могут повлиять на прочность молнии.
Чтобы быть уверенным в надежности молнии, убедитесь, что она хорошего качества.
Как можно разжать заедавшую молнию? Если бегунок застрял, зажмите замок молнии плоскогубцами с обеих сторон, избегая сжатия в середине. Если молния из металла, можно немного ударить по ней молотком, чтобы уменьшить зазор между верхней и нижней частями замка.
Если бегунок сломался, снимите его с помощью толстой иголки или шила, отогнув ограничители и вынув сам бегунок. Купите новый бегунок такого же размера, как старый. Размер указан на обратной стороне замка. Лучше всего взять старый с собой в магазин или швейное ателье, чтобы точно подобрать нужный размер. После замены бегунка вставьте обратно ограничители.
Если молния туго расстегивается, застегните ее до конца и смажьте парафином, мылом, мягким карандашом или губной помадой, чтобы обеспечить более свободное скольжение бегунка.
Если бегунок самопроизвольно опускается, пришейте платяной крючок вверху к ленте молнии и просто подвигайте его язычком для застегивания.
Если несколько зубцов на молнии отсутствуют, замените их толстой леской на пластиковой молнии. Если молния металлическая, либо меняйте ее полностью, либо снимайте недостающие зубцы со старой молнии.
Как извлечь застрявшую ткань из бегунка? Потяните застрявший кусочек ткани в противоположную от бегунка сторону. Если нужно, воспользуйтесь пинцетом или щипчиками. Извлекайте ткань булавкой или иголкой, будучи осторожными. Удерживая ткань, медленно и аккуратно тяните бегунок в обоих направлениях. Будьте терпеливы, чтобы избежать повреждений.
Чтобы избежать подобных проблем в будущем, рекомендуется регулярно очищать замок молнии зубной щеткой и мыльным раствором.