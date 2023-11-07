Как расстегнуть заевшую молнию: подробная инструкция

Если бегунок сломался, снимите его с помощью толстой иголки или шила, отогнув ограничители и вынув сам бегунок. Купите новый бегунок такого же размера, как старый. Размер указан на обратной стороне замка. Лучше всего взять старый с собой в магазин или швейное ателье, чтобы точно подобрать нужный размер. После замены бегунка вставьте обратно ограничители.