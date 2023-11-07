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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Как правильно сушить яблоки

7 ноября 2023, 14:54
Журналисты рассказали о способах сушки и последующего хранения яблок.

Для сушки рекомендуются следующие виды яблок: крупные и средние плоды с тонкой кожей и мелкими семенами; осенние сорта с кисло-сладким вкусом, сорта Антоновка, Пепин и Апорт. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Перед началом сушки яблок нужно правильно подготовить. Вымойте и вытрите фрукты, удалите сердцевину. Если яблоки покупные, почистите их кожуру, но для «своих» яблок лучше оставить кожуру, так как в ней содержится много полезных веществ. Нарежьте яблоки на дольки толщиной не более 5 мм. Замочите нарезанные яблоки в солевом растворе в течение 4 минуты, чтобы увеличить срок хранения и сделать дольки светлее. Обработайте яблоки в растворе сернистой кислоты в течение 3 минут, чтобы сохранить цвет и отпугнуть вредителей.

Сушку яблок можно произвести несколькими способами. Один из самых популярных — на открытом воздухе. Однако этот способ долгий и может привести к порче продукта, если воздух слишком влажный.

Если вы предпочитаете сушить яблоки на открытом воздухе, то разложите нарезанные дольки в один слой на широкие противни или сетки. Переворачивайте их каждый день для равномерной сушки. Также можно нанизать фрукты на нити или палочки и подвесить их, используя марлю для защиты от насекомых. Сушка на солнце займет 3-4 дня, в тени — 7-8 суток.

Если у вас есть духовка или плита, то вы можете засушить яблоки быстрее. Выложите дольки на противни или сетки в духовке, включите ее на слабый огонь при температуре 75 градусов. Перемешивайте яблоки каждые 1,5-2 часа. Весь процесс займет около 7 часов.

Еще один способ — использовать электросушилку. Это удобное устройство позволяет быстро сушить большое количество яблок. Распределите дольки равномерно в электросушилке, установите нужную температуру, и через два часа они будут готовы.

Готовность яблок можно определить по следующим признакам: кожица становится темной, мякоть не липкая, но мягкая и эластичная, а долька не раздавливается при нажатии пальцем.

Сушеные яблоки рекомендуется хранить в тканевых мешках или картонных коробках в сухом, темном и прохладном месте. Избегайте полиэтиленовых пакетов и пластиковых контейнеров, чтобы продукт не задохнулся и не покрылся плесенью.

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