Как правильно сушить яблоки

Перед началом сушки яблок нужно правильно подготовить. Вымойте и вытрите фрукты, удалите сердцевину. Если яблоки покупные, почистите их кожуру, но для «своих» яблок лучше оставить кожуру, так как в ней содержится много полезных веществ. Нарежьте яблоки на дольки толщиной не более 5 мм. Замочите нарезанные яблоки в солевом растворе в течение 4 минуты, чтобы увеличить срок хранения и сделать дольки светлее. Обработайте яблоки в растворе сернистой кислоты в течение 3 минут, чтобы сохранить цвет и отпугнуть вредителей.