Как изменение климата и вырубка лесов могут способствовать усилению эпидемий зоонозов

Ученые из американской компании Ginkgo Bioworks выразили беспокойство о том, что к 2050 году количество смертей от заболеваний, передаваемых от животных человеку, может увеличиться в 12 раз. Эти выводы были сделаны в исследовании, опубликованном в научном журнале BJM Global Health, пишет Pravda.Ru.