Как изменение климата и вырубка лесов могут способствовать усилению эпидемий зоонозов

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В ходе исследования команда ученых проанализировала исторические данные, связанные с четырьмя конкретными вирусными патогенами, включая филовирусы (такие как лихорадка Эбола и Марбург), а также вирус Нипа, вирус Мачупо и коронавирус SARS 1, предшественник вызывающего COVID-19 коронавируса.
Для анализа была использована база данных, которая содержит информацию о 3150 случаях вспышек болезней, произошедших в 24 странах за период с 1963 по 2019 год. В результате этих вспышек погибло 17 232 человека, из которых 15 771 скончались от инфекций, вызванных филовирусами.
Исследователи отметили, что масштабы эпидемий увеличивались примерно на 5% в год, а смертность увеличилась на 9%.
Ученые предупредили, что если такой рост будет продолжаться, то к 2050 году количество вспышек вызванных указанными патогенами может увеличиться в четыре раза, а количество смертей — в 12 раз по сравнению с 2020 годом.
Эксперты также отметили, что эпидемии, вызванные зоонозами, могут усилиться в ближайшем будущем из-за изменений климата и вырубки лесов.