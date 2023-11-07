Израильский министр вызвал множество вопросов своим заявлением о ядерной бомбе

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», Захарова отметила, что такие заявления вызывают множество вопросов, включая вопросы о наличии у Израиля ядерного оружия. Она также поинтересовалась, почему международные организации и инспекторы не реагируют на такие заявления.