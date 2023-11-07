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Израильский министр вызвал множество вопросов своим заявлением о ядерной бомбе

Израильский министр вызвал множество вопросов своим заявлением о ядерной бомбе

7 ноября 2023, 09:41
Фото: 1MI
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задала вопросы о наличии у Израиля ядерного оружия, отреагировав на заявление израильского министра Амихая Элиягу о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, высказалась о заявлении министра наследия Израиля Амихая Элиягу, который призвал сбросить ядерную бомбу на сектор Газа.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», Захарова отметила, что такие заявления вызывают множество вопросов, включая вопросы о наличии у Израиля ядерного оружия. Она также поинтересовалась, почему международные организации и инспекторы не реагируют на такие заявления.

Инцидент произошел 5 ноября, после чего израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отстранил Элиягу от должности и опроверг возможность ядерного удара по Газе. Важно отметить, что Израиль никогда не официально заявлял о наличии ядерного оружия, но и не опровергал такую информацию.

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