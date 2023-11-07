Исследование: мозжечок и его важная роль в обработке социальной информации

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты обнаружили, что мозжечок играет важную роль в координации сети мозговых функций, которая помогает нам запоминать и узнавать других людей. Это психологический процесс, который позволяет нам распознавать лица тех, с кем мы встречались ранее.