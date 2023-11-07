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Исследование: мозжечок и его важная роль в обработке социальной информации

7 ноября 2023, 08:43
Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты обнаружили, что мозжечок играет важную роль в координации сети мозговых функций, которая помогает нам запоминать и узнавать других людей. Это психологический процесс, который позволяет нам распознавать лица тех, с кем мы встречались ранее.

Потеря способности распознавать лица является частым признаком нейродегенеративных заболеваний. Понимание мозговой функции, ответственной за это, имеет важность и может помочь в разработке эффективных методов лечения, отметил доктор философии Йи-Мэй Янг, доцент Медицинской школы, пишет Pravda.Ru.

В ходе этого исследования ученые провели контролируемые эксперименты на моделях до болезни. Результаты исследования показали, что мозжечок играет значительную роль в обработке социальной информации через активацию нервной системы, которая контролирует эмоциональные реакции и когнитивные функции.

Исследовательская группа заявила, что в будущем планируют провести дополнительные исследования, включая изучение взаимодействия мозжечка и коры головного мозга в реальном времени во время выполнения задач по распознаванию лиц.

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