Иголка к иголке. Омичам рассказали об адресах елочных базаров в 2023 году

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:53
В администрации Омска сообщили, сколько елочных базаров заработает на территории Центрального округа. По информации пресс-службы, в том районе откроют шесть торговых точек.
Елочные базары развернут в тех местах, где большое скопление населения. Публикуем адреса:
Замглавы администрации Центрального округа Ксения Бобылева сообщила, что работники мэрии намереваются посещать елочные базары, чтобы контролировать их состояние, в том числе и беспорядок, учиненный на территории.
Нарушителям, которые будут торговать хвойными без разрешения, грозят штрафы от 1 до 3 тыс рублей (граждане), от 10 до 30 тыс рублей (юрлица). При повторном обнаружении штрафы удваиваются.