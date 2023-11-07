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иллюстрация

Иголка к иголке. Омичам рассказали об адресах елочных базаров в 2023 году

7 ноября 2023, 07:50
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам рассказали о том, где заработают елочные базары

В общей сложности для этих целей будет закреплено целых шесть торговых точек в одном из округов.

В администрации Омска сообщили, сколько елочных базаров заработает на территории Центрального округа. По информации пресс-службы, в том районе откроют шесть торговых точек.

Елочные базары развернут в тех местах, где большое скопление населения. Публикуем адреса:

  • улица 10 лет Октября, 109;
  • улица 10 лет Октября, 175;
  • улица Багратиона, 2;
  • улица Декабристов, 155;
  • улица Красный Путь, д26а;
  • улица Маяковского, 50а.

Замглавы администрации Центрального округа Ксения Бобылева сообщила, что работники мэрии намереваются посещать елочные базары, чтобы контролировать их состояние, в том числе и беспорядок, учиненный на территории.

Нарушителям, которые будут торговать хвойными без разрешения, грозят штрафы от 1 до 3 тыс рублей (граждане), от 10 до 30 тыс рублей (юрлица). При повторном обнаружении штрафы удваиваются.

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#Общество#Омск#Омская область#Новый год#Елочный базар#Новости#Алина Ясинская
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