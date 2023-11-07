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Хоценко оценил результаты регистрационного этапа проекта «Омская область: ПРОдвижение»

Хоценко оценил результаты регистрационного этапа проекта «Омская область: ПРОдвижение»

7 ноября 2023, 12:05
Фото: Правительство Омской области
Сегодня, 7 ноября, состоялся пресс-брифинг, посвященный завершению этапа регистрации на кадровый проект.

В брифинге приняли участие губернатор области, член Комитета Совета Федерации по экономической политике и председатель Наблюдательного совета проекта Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

Виталий Хоценко дал высокую оценку результатам этапа регистрации и назвал серьезным показателем количество участников, которых оказалось более 8 тысяч человек.

«Подавляющее большинство кандидатов у нас ожидаемо представляют Омскую область — 97,11%. Но и задачу по возвращению квалифицированных специалистов на родину мы выполняем: жители 27 регионов, не считая Омскую область, зарегистрировались на проект; многие наши земляки, проживающие в Москве и Московской области, проявили интерес к проекту, и даже несколько граждан России из-за рубежа подали свои заявки на участие. Это важный и позитивный момент», — отметил губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что сейчас в Омской области формируется новая кадровая стратегия, которая позволит управленческой команде региона соответствовать поставленным задачам и выйти на принципиально иной уровень развития.

В ходе брифинга Иван Евстифеев подчеркнул, что эффективное развитие региона невозможно без выстроенного диалога власти и общества.

«Необходимо помнить, что проект важен в качестве нового социального лифта, поддерживающего действительно достойных кандидатов. Это способствует повышению доверия в обществе к институтам исполнительной власти и муниципального управления и, самое главное, к курсу, который выбрал новый глава региона», — рассказал председатель Наблюдательного совета проекта.

О следующем этапе проекта рассказал Дмитрий Лисицын. В ноябре участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, в ходе которого будет дана оценка их интеллектуальный потенциал.

«Участникам будет предложено пройти один комплексный тест. Основное его отличие от тестов проекта „Лидеры России“ в том, что оцениваться будут в первую очередь не знания участников, а их интеллектуальный потенциал, способность анализировать и интерпретировать информацию, работать с ней», — подчеркнул эксперт.

Участники могут загрузить эссе, обязательное для доступа к тестированию, на сайт проекта продвижение55.рф до 9 ноября (до 12:00 по московскому времени). Напомним, что победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на один миллион рублей и будут включены в резерв управленческих кадров Омской области.

Фото: Правительство Омской области
На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 8000 человек
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#Омск#Омская область#Губернатор#Проект#Губернатор области#Новости#Анастасия Баянова
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