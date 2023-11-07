Хоценко оценил результаты регистрационного этапа проекта «Омская область: ПРОдвижение»

Участники могут загрузить эссе, обязательное для доступа к тестированию, на сайт проекта продвижение55.рф до 9 ноября (до 12:00 по московскому времени). Напомним, что победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на один миллион рублей и будут включены в резерв управленческих кадров Омской области.